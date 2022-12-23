በጋምቤላ ክልል አዲሱን ስርዓተ ትምህርት በመተግበር ጥራትን ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው

ጋምቤላ (ኢዜአ) ታሀሳስ 14 ቀን 2015 በጋምቤላ ክልል አዲሱን ስርዓተ ትምህርት በመተግበር በትምህርት ጥራት ላይ የታለመውን ግብ ለማሳካት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ በሁሉም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አዲሱን ስርዓተ ትምህርት በመተግበር የተጓደለውን የትምህርት ጥራት ለማስተካከል እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኮንግ ጆክ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም በአንድ ትምህርት ቤት የሙከራ ትግባራ መጀመሩና በቀጣይ ሙሉ ለሙሉ ለመተግበርም ከወዲሁ የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተካሄደ ነው ብለዋል።
በአዲሱ ስርዓተ-ትምህርት መሰረት የተዘጋጁት መጽሐፍት የህትመት ስራ በተለያዩ ምክንያቶች ሊደርሱ ባለመቻላቸው በመማር ማስተማር ስራው ላይ ጊዜያዊ ችግር መፈጠሩን ጠቅሰዋል።
በተለይም የተማሪዎች ቁጥርና ለህትመት የተመደበው በጀት ባለመመጣጠኑ ምክንያት መጽሐፍት በወቅቱ ታትመው መቅረብ አለመቻላቸውን ጠቁመዋል።
ሆኖም አሁን ላይ በመጠኑም ቢሆን የመጽሐፍት ችግሩን ለማቃለል የህትመት ስራ መጀመሩን አመልክተው፤ ለጊዜው የትምህርት ስራው እንዳይስተጓጎል በስርዓተ ትምህርቱ የተዘጋጁ መጽሐፍት በፎቶ ኮፒና በሶፍት ኮፒ ለትምህርት ቤቶች እንዲደርሱ ተደርጓል ብለዋል።
አዲሱ ስርዓተ ትምህርት በይዘቱ ጥሩ ቢሆንም የመማሪያ መጽሐፍት እጥረት ችግር እንደሆነባቸው መምህራንና ተማሪዎች ተናግረዋል።
በጋምቤላ የራስ ጎበና አንደኛ ደረጃ ትምህር ቤት ርዕሰ መምህር ተስሏች ፓል በሰጡት አስተያየት፤ አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል እያስተማሩ መሆናቸውን አስረድተዋል።
ስርዓተ ትምህርቱ በይዘቱም ሆነ በአቀራረቡ የታለመውን የትምህርት ጥራት ለማምጣት የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
መጽሐፍቱ ታትመው ባለመቅረባቸው በመማር ማስተማር ስራው ላይ ችግር መፍጠሩን ጠቁመው፤ በተቻለ አቅም በሶፍት ኮፒ የመጣላቸው ኮፒ እየተደረገ የትምህርት ስራውን እያከናወንን ነው ብለዋል።
ከትምህርት ቤቱ ተማሪዎች መካከል የ8ኛ ክፍል ተማሪ ኛሎት ኩዊት በሰጠችው አስተያየት አዲሱን ስርዓተ ትምህርት መምህራን እያስተማሯቸው መሆኑን ተናግራለች።
በአዲሱ የትምህርት ስርዓት መሰረት አየተማሩ ቢሆንም ማጣቀሻ መጽሐፍት ታትሞ ባለመምጣቱ በመምህራን የተማሩትን ለመከለስና የቤት ስራ ለመስራት እየተቸገሩ መሆናቸውን የገለጸው ደግሞ ተማሪ ዋሴ ደስታ ነው።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኮንግ ጆክ በተማሪዎቹ የተነሳው ቅሬታ ተገቢ መሆኑን አመልክተው፤ ለቀጣዩ ግማሽ የትምህርት ዘመን በተለይም የ8ኛ ክፍል የመማሪያ መጽሐፍት ታትሞ ይቀርባል ብለዋል።