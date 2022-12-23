በሲዳማ ክልል ምርት የማይሰጥ መሬትን አክሞ በማልማት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑ ተጠቆመ

ሐዋሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 14 ቀን 2015 በሲዳማ ክልል የተጎዳና ምርት የማይሰጥ መሬትን አክሞ በማልማት ዘላቂ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ፡፡
የቢሮው የሥራ ኃላፊዎችና የወረዳ አመራሮች በክልሉ ከዚህ በፊት ምርት የማይሰጡ የነበሩና በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች በተለይም በጠረጴዛማ እርከን ዘዴ ለምተውና ታክመው ሰብል የሚለማባቸው ማሳዎችን ጎብኝተዋል፡፡
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ መስፍን ቃሬ በወቅቱ እንደተናገሩት፤ የአፈርና ውሀ ጥበቃ ሥራ ከእርሻ ሥራ ጋር ተመጋጋቢ እንዲሆኑ በማድረግ በጎርፍ ተሸርሽረው ለምነታቸውን ያጡና በአሲዳማነት የተጠቁ ተዳፋት ቦታዎችን የማከም ሥራ እየተከናወነ ነው።
እነዚህን መሬቶች በጠረጴዛማ እርከን ሥራ በማልማት የአፈር መከላትን ማስቆምና ለእርሻ ሥራ ዝግጁ ማድረግ ተቀዳሚ ተግባር እንደሆነ ጠቁመው፤ ባለፈው ዓመት የተፋሰስ ልማት ሥራ ወቅት ብቻ ከአንድ ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆን የጠረጴዛማ እርከን መሥራት እንደተቻለ ገልፀዋል ፡፡
በእርከን የለማው መሬት የተሻለ ምርት እንዲሰጥ አሲዳማነቱን በኖራ የማከም ሥራ እንደሚጠይቅ የተናገሩት አቶ መስፍን፤ የክልሉ መንግስት በዓመት ከስድስት ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ ኖራ የማቅረብ ሥራ እየሰራ እንደሚገኝ አስረድተዋል፡፡
በዘንድሮው መኸር ብቻ በአሲዳማነት የተጠቁ መሬቶችን ለማከም ከ10 ሺህ ኩንታል በላይ ኖራ ጥቅም ላይ ውሏል፡፡
በዘንድሮው መኸር በክልሉ 89 ሺህ ሄክታር ለማልማት ታቅዶ 91 ሺህ 222 ሄክታር መሬት በሰብል መሸፈን የተቻለ ሲሆን ከዚህም 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይሰበሰባል ተብሎ ይጠበቃል፡፡
በክልሉ በሻፋሞ ወረዳ አኪሌ ቀበሌ 37 ሄክታር የሚሆን ተዳፋትና ምርት የማይሰጥ የነበረ የወል መሬት በጠረጴዛማ እርከን ለምቶ በአሁኑ ወቅት የአካባቢው አርሶ አደሮች ተደራጅተው ሰብል እያመረቱበት ይገኛሉ፡፡
አርሶ አደር በቀለ ደራራ መሬቱን አልምተው ጥቅም ላይ ካዋሉ 153 አርሶ አደሮች መካከል አንዱ ሲሆኑ በዘንድሮው መኸር የቢራ ገብስና ስንዴ ማልማታቸውን ተናግረዋል፡፡
ከዚህ በፊት የከብቶች መዋያና ምንም አይነት መርት የማይሰጥ ተዳፋት የነበረውን ስፍራ በጠረጴዛማ እርከን በማስተካከልና በኖራ በማከም ጥሩ ምርት እንዲሰጣቸው ማድረግ መቻላቸውንም ገልፀዋል፡፡
ሥፍራው ከዚህ በፊት ከብቶቻችን እንኳ ጠግበው የማይውሉበት ነበረ ያሉት አርሶ አደር በቀለ ጠረጴዛማ እርከን ካበጁ በኋላ ለአፈርና ውሀ ጥበቃ ምቹ የሆኑ የመኖ ሣር ዝርያዎችን መትከላቸውን ተናግረዋል፡፡