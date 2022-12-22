የቻይና ባለሃብቶች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኢንቨስትመንት እንዲሰማሩ ለማድረግ እንደሚሰሩ አምባሳደር ዛኦ ዚያን አስታወቁ

አሶሳ ( ኢዜአ) ታህሳስ 13 ቀን 2015 የቻይና ባለሃብቶች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተፈጥሮ ሃብት ልማት ላይ እንዲሰማሩ ለማድረግ እንደሚሰሩ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዛኦ ዚያን አስታወቁ ፡፡
አምባሳደሩ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን ጋር በልማትና ኢንቨሰትመንት ዙሪያ ዛሬ በአሶሳ ተወያይተዋል፡፡
በውይይቱ ወቅት አምባሳደር ዛኦ ዚያን እንዳሉት፤ ቻይና የሁለቱ ሃገራትን ህዝቦች የቆየ ግንኙነት በማጠናከር ለጋራ ተጠቃሚነታቸው እየሰራች ነው ፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጉብኝታቸው በቂ ውሃን ጨምሮ ለግብርና ኢንቨስትመንት የሚያመች የተፈጥሮ ሃብትና ማዕድን መኖሩን መረዳታቸውን ገልጸዋል፡፡
የቻይና ባለሃብቶች በክልሉ ያለውን እምቅ የተፈጥሮ ሃብት ማልማት ላይ እንዲሰማሩ ለማድረግ እንደሚሰሩ አስታውቀዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን በበኩላቸው፤ ክልሉ ዕምቅ የተፈጥሮ ሃብት እንዳለው አብራርተዋል፡፡
በተለይም ሰፊ ያለ ያልለማ ለም መሬትና በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ወርቅ ሃብት መኖሩን አስረድተዋል፡፡
እንዲሁም ነጭ፣ ጥቁርና ሰማያዊ እምነበረድ ጨምሮ ሌሎችም ማዕድናት እንደሚገኝ ገልጸው፤ የቻይና ባለሃብቶች በዘርፎቹ ቢሰማሩ እንደሚደግፉ ተናግረዋል፡፡
አምባሳደሩና ልኡካቸው በክልሉ ባደረጉት ጉብኝት ደስተኛ መሆናቸውን ጠቁመው ፤ወደ ክልሉ የሚመጡ የቻይና ባለሃብቶችን ተቀብለው ለማስተናገድ የክልሉ መንግስት ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡