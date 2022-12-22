የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በ5 ነጥብ 4 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በፀሐይ ሃይል የሚሰሩ ዘጠኝ የመስኖ ፕሮጀክቶችን ይፋ አደረገ

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 13/2015 በኢትዮጵያ ለመስኖ ልማት ምቹ በሆኑ አካባቢዎች በ5 ነጥብ 4 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በፀሐይ ሃይል የሚሰሩ ዘጠኝ የመስኖ ፕሮጀክቶችን ይፋ ማድረጉን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታውቀ።
ሚኒስቴሩ በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ የፕሮጀክቱን አጀማመር አስመልክቶ ዛሬ ከነዋሪዎችና ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል።
በሚኒስቴሩ የኢነርጂ ሚንስትር ዴኤታ ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን ወሊ በውይይቱ ላይ እንዳሉት፣ ፕሮጀክቶቹ በመስኖ የሚያለሙ አርሶ አደሮችን ገንዘብ፣ ጉልበት እና ወጭ የሚቀንሱ ናቸው ነው።
የፀሐይ ሃይልን የሚጠቀሙት ዘጠኙ የመስኖ ፕሮጀክቶች በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብ እና በሲዳማ ክልሎች እንደሚተገበሩም ገልፀዋል።
ፕሮጀክቱ የሚተገበርባቸው የተለያዩ አካባቢዎች ለመስኖ የሚውል የገፅና የከርሰ ምድር ውሃ ያለባቸው ቀበሌዎች መሆናቸውንም አስታውቀዋል።
በፕሮጀክቱ የሚገኘው የፀሐይ ሀይል ለመስኖ አገልግሎት የሚውለውን ውሃ ከጉድጓድ ስቦ ለማሰራጨት ከሚኖረው ጥቅም ባሻገር ሰፈሮችን የሀይል ተጠቅሚ ያደርጋል ብለዋል።
“ይህም ለወጣቶች የሥራ እድል ፈጠራ፣ ለወፍጮ አገልግሎት እና ሌሎች የልማት ሥራዎችን ለማስፋፋት ስለሚውል ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትን ያሳድጋል” ብለዋል።
ፕሮጀክቶቹ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቀው ለአገልግሎት ሲበቁ ከ15 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርጉ አስረድተዋል።
“ከህብረተሰቡ ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት ውሃውን ቆፍረው የሚያወጡ መሳሪያዎች በቅርቡ ወደ አካባቢዎቹ በማስገባት ሥራው እንደሚጀመርም ሚንስትር ዴኤታው ተናግረዋል።
በፀሐይ ሃይል የሚሰሩት እነዚህ ፕሮጀክቶች ለሙከራ የሚተገበሩ ሲሆን በሦስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ውጤታማነታቸው ተገምግሞ ወደ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ለማስፋት እንደሚሰራም ገልጸዋል።
ፕሮጀክቶቹ የሚተገበሩት በመንግስትና በተለያዩ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ትብብር እንደሆነም በውይይቱ ወቅት ለማወቅ ተችሏል።