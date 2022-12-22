በጋምቤላ ክልል ከ114 ሺህ ለሚበልጡ ህፃናት የተቀናጀ የበሽታዎች መከላከያ ክትባት መስጠት ተጀመረ

ጋምቤላ (ኢዜአ) ታህሳስ 13/2015 በጋምቤላ ክልል እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሚገኙ ከ114 ሺህ ለሚበልጡ ህፃናት የተቀናጀ የኩፍኝና ሌሎች በሽታዎች መከላከያ ክትባት ዛሬ መሰጠት መጀመሩን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
ለክትባት ዘመቻው ስኬታማነት የሁሉም ህብረተሰብ ድጋፍና ትብብር እንዲጠናከር ቢሮው ጥሪ አቅርቧል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ሩድ ጋትዊች ክትባቱን ባስጀመሩበት ወቅት እንዳሉት ክትባቱ ሰባት የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎችን ጨምሮ በክልሉ ሁሉም ወረዳዎች በዘመቻ ይሰጣል ።
ክትባቱ የሚሰጠው በጤና ተቋማት፣ በጊዜያዊነት በተቋቋሙ የክትባት መስጫ ጣቢያዎችና የአጸደ ህፃናት ትምህርት ቤቶች ላይ መሆኑንም ተናግረዋል።
ከዛሬ ታህሳስ 13 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለ10 ተከታታይ ቀናት በሚቆየው በዚሁ የክትባት ዘመቻ እድሜያቸው ከዘጠኝ ወር እስከ አምስት ለሚገኙ 114 ሺህ 680 ህፃናት የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ይሰጣል ብለዋል።
እንዲሁም እድሜያቸው ከ6 ወር እስከ አምስት ዓመት ለሚገኙ ህፃናት የቫይታሚን ‘‘ኤ’’ ንጥረ ነገር እደላና የአጣዳፊ የስነ ምግብ እጥረት ልየታ እንደሚካሄድም አክለዋል።
በተጨማሪም ከሁለት እስከ አምስት ዓመት ለሚገኙ 65 ሺህ 667 ህፃናት የአንጀት ጥገኛ ትላትል መከላከያ መድኃኒት እንደሚሰጥ ጠቁመው፤ በ15 ሺህ 927 የሚያጠቡና ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ የአጣዳፊ የስነ -ምግብ እጥረት ልየታ እንደሚካሄድም ተናግረዋል ።
በዚሁ የክትባት ዘመቻ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ለሚገኙ ሰዎች የኮቪድ መከላከያ ክትባትና ሌሎችም አገልግሎቶች እንደሚሰጡ ጠቁመው፤ ክትባቱ በተቀናጀ መልኩ እየተሰጠ ያለው የተለያዩ የጤና ችግሮችን ለመፍታት በማለም ነው ብለዋል።
በመሆኑም ለክትባት ዘመቻው ስኬታማነት የጤና ባለሙያዎችና መላው የክልሉ ማህበረሰብ ትብብሩንና ቅንጅታዊ አሰራር ሊጠናከር እንደሚገባ ገልጸዋል።