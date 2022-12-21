የትግራይ ክልል ወጣቶችና ምሁራን ለሶስት ቀናት ያካሄዱትን ውይይት ባለ ስምንት ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት አጠናቀቁ

አዲስ አበባ (ኢዘአ) ታህሳስ 12/2015 የትግራይ ክልል ወጣቶችና ምሁራን ለሶስት ቀናት ያካሄዱትን ውይይት የአቋም መግለጫ በማውጣት አጠናቀቁ።
በማጠናቀቂያው ላይ ባወጡት ባለ ስምንት ነጥብ የአቋም መግለጫም በፕሪቶሪያ የተደረገውን የሰላም ስምምነት ደግፈው ለተግባራዊነቱ የበኩላቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች ህወሓት የፌዴራል መንግስት የጀመረውን ጥረት በመደገፍ ለሰላም ስምምነቱ ቁርጠኛ እንዲሆን አሳስበዋል።
ውይይቱ የኢትዮጵያን የለውጥ ሂደት፣ የሰላም ስምምነቱና የትግራይ ክልል መልሶ ግንባታ ላይ ያተኮረ ነው።
በማጠቃለያው የተገኙት የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ፤ በክልሉ ለውጥ እንዲመጣ የሚሹ አካላት ላለፉት ሶስት ቀናት ጠንካራ ምክክር ማድረጋቸውን አንስተዋል።
በዚህም ሀገራዊ ለውጡ በፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮች ውጤቶች እየተመዘገቡበት መሆኑ ላይ የጋራ ግንዛቤ እንደተያዘ ተናግረዋል።
በዚህ መነሻም ሀገርን ለማሻገርና በትግራይ ክልል መሠረታዊ ለውጥ ለማምጣት መግባባት ላይ መደረሱን ገልጸዋል።
በትግራይ ክልል የሃሳብ ብዝሃነት እንዲሰፍን፣ ሰላምና ዴሞክራሲ እንዲጎለብት በተደራጀ መንገድ እንደሚሰራም ጠቅሰዋል።
ዶክተር አብርሃም መንግስት በትግራይ ክልልና በአጠቃላይ እንደ ሀገር ዘላቂ ሰላም ለማስፈንና ብልፅግናን ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰራ መሆኑን አንስተዋል።
የመንግስትን ጥረት የትግራይ ወጣቶችና ምሁራን ስብስብ መደገፍ እንዳለበት ጠቅሰው፤ የትግራይ ክልል ከጦርነት አዙሪት ተላቅቆ በልማትና በሰላም እንዲጓዝ የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው ነው ያሉት።
የሰላም ስምምነቱን መንግስት በቁርጠኛነት እየተገበረ መሆኑን በመጥቀስ በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ የመገንባት ተግባር ላይ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ሀገራዊ ለውጡ ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርግና ሁሉም ለስኬቱ ሊረባረብ ይገባል ነው ያሉት።
መንግስት ለሀገር ሰላምና ልማት ያለውን ቁርጠኝነት በተደጋጋሚ ማረጋገጡን ጠቅሰው፤ ይህ የመንግስት ጥረት እንዲሳካም ከጎኑ እንቆማለን ሲሉ አረጋግጠዋል።
የትግራይ ክልልም አሁን ያገኘው ሰላም ዘላቂ እንዲሆንና ከሀገራዊ ለውጡ ተጠቃሚ እንዲሆን እንሰራለን ብለዋል።
የትግራይ ህዝብና አጠቃላይ ወጣቱ ከጦርነት አስተሳሰብ በመውጣት ለልማት እንዲነሳሱ የምናደርገውን ጥረት እንቀጥላለል ሲሉ ተናግረዋል።
በአቋም መግለጫቸውም በፕሪቶሪያ የተደረገውን የሰላም ስምምነት ደግፈው ለተግባራዊነቱ የበኩላቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
በስምምነቱ መሰረትም የሽግግር ፍትህ እንዲረጋገጥ፣ የፌደራል መንግስቱ መቀሌን ጨምሮ ሌሎችንም አካባቢዎች በፍጥነት ተረክቦ የህዝብን ሰላምና ደህንነት እንዲያረጋገጥ ጠይቀዋል።
መንግስት ለህዝብ እያቀረበ ያለው ሰብዓዊ እርዳታ የሚበረታታ ቢሆንም ተጠናክሮ እንዲቀጥልና የመሰረተ ልማት አገልግሎት ያልተጀመረባቸው አካባቢዎች ትኩረት እንዲሰጣቸውም እንዲሁ።
ህወሓት የፌደራል መንግስት የጀመረውን ጥረት በመደገፍ ለሰላም ስምምነቱ ቁርጠኛ እንዲሆን አሳስበዋል።