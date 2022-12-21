የመከላከያ ሚኒስቴር ለአብርሆት ቤተ-መጻህፍት ከ3ሺህ 500 በላይ መፅሐፍትን አበረከተ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 12/2015 የመከላከያ ሚኒስቴር ለአብርሆት ቤተ-መጻህፍት ከ3ሺህ 500 በላይ መፅሐፍት ማበርከቱ ተገለጸ።
የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሀም በላይ ለአብርሆት ቤተ-መጻህፍት ዋና ዳይሬክተር ኢንጅነር ውብአየሁ ማሞ መጽሀፍቱን አስረክበዋል።
መጽሐፍቱ አጠቃላይ ግምታቸው ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሲሆን ለመማር ማስተማር የሚሆኑ የተለያየ ይዘት ያላቸው መሆናቸው ተገልጿል።
መጽሀፍቱ ከመከላከያ ጤና መመሪያ፣ ከመከላከያ ዋር ኮሌጅ፣ ከመከላከያ ዩኒቨርሲቲ እና ከሚኒስትሩ በግል ተነሳሽነት የተበረከቱ መሆናቸው ተመላክቷል።
በርክክብ ስነ-ስርዓቱ ላይ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ መጽሐፍቱ ትውልድን ለመገንባት ሊጠቅሙ የሚችሉ በርካታ ይዘት ያላቸው ናቸው ብለዋል።
መጽሐፍቱ የሀገር ሀብት በመሆናቸው በጥንቃቄ በመያዝ ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የአብርሆት ቤተ-መጻህፍት ዋና ዳይሬክተር ኢንጅነር ውብአየሁ ማሞ በበኩላቸው ለሀገር ለውጥ ቁልፍ መሳሪያ ለሆነው የትምህርት ግብ መሳካት አንባቢ ትውልድ መገንባት ወሳኝ ነው ብለዋል።
የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚያነብ ትውልድ ለመፍጠር ለሚደረገው ጥረት መከላከያ ያደረገው ድጋፍ አስተዋጾኦው የጎላ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበው ለአብርሆት ቤተ-መጻህፍት የሚደረጉ የመጽሐፍት ልገሳዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።
የአብርሆት ቤተ-መጻህፍት የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሀም በላይ በግል ተነሳሽነት ላበረከቱት አስተዋፅኦ የእውቅና ሰርተፊኬት አበርክቶላቸዋል።