ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን በኮንቴነር የሚያሽጉ ጣቢያዎችን ለማስፋፋት እየተሰራ ነው-የማሪታይም ባለሥልጣን

ታኅሳስ 15/2015(ኢዜአ) ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን በኮንቴነር የሚያሽጉ ጣቢያዎችን ለማስፋፋት እየሰራ መሆኑን የማሪታይም ባለሥልጣን ገለጸ።
የባለሥልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ያብባል አዲስ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ባለፉት አምስት ወራት ምርቶችን አሽጎ ወደ ውጭ በመላክ ከፍተኛ አፈጻጸም ተመዝግቧል።
በኮንቴነር ታሽገው ለውጭ ገበያ የቀርቡት የምርቶች አይነቶች በዋናነት ሦስት የእህል አይነቶች ሲሆኑ እነዚህም ቡና፡ ጥራጥሬና የቅባት እህሎች መሆናቸውን አንስተዋል።
101 ሺህ 131 ቶን ቡና፣ 13 ሺህ 332 ቶን ጥራጥሬ እንዲሁም 8 ሺህ 159 ቶን የቅባት እህል በኮንቴነር ታሽጎ መላኩን ተናግረዋል።
በቀጣይም በርካታ ምርቶችን በኮንቴነር በማሸግ ወደ ውጭ ለመላክ የማሸጊያ ጣቢያዎች የማስፋፋት ሥራ እንደሚያከናወን ጠቁመዋል።
ምርቶችን በኮንቴነር አሽጎ መላክ ከዚህ በፊት ይነሱ የነበሩ የጥራትና የመጠን ጉድሎቶችን ማስቀረት ተችሏል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ለማሸግ የሚወጣውን የውጭ ምንዛሪ ማስቀረት መቻሉንና የሎጂስቲክ ወጪን ብሎም ጊዜን መቆጠብ ማስቻሉን ገልጸዋል።
የሥራ እድል ከመፍጠር አኳያ ትልቅ አስተዋጽዖ እንዳለውም አመልክተዋል።
በሌላ በኩል ባለፉት አምስት ወራት ከስድስት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ቶን በላይ እቃዎች ወደ አገር ውስጥ መግባታቸውን ተናግረዋል።
ይህም በእቅድ አፈጻጸም ከተያዘው 5 ነጥብ 6 ሚሊየን ቶን ጋር ሲነጸጻር ከፍተኛ አፈጻጸም እንዳስመዘገበ ነው የጠቀሱት።