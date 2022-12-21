የሰቆጣ ግብርና ምርምር ማዕከል የዞኑን የስርአተ ምግብ እጥረት ለመፍታት ለአርሶ አደሮች የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን እያቀረበ ነው

ሰቆጣ (ኢዜአ) ታህሳሰ 12/2015 የሰቆጣ ግብርና ምርምር ማዕከል በዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ያለውን የስርአተ ምግብ እጥረት ለመፍታት በንጥረ ነገር የበለፀጉ የሰብል ዝርያዎችን ለአርሶ አደሮች እያቀረበ መሆኑን አስታወቀ።
የማዕከሉ ሥራ አስኪያጅ ዶክተር አዳነ ባህሩ ለኢዜአ እንደገለጹት ዋግ ኽምራና አካባቢው ዝናብ አጠር ስፍራ በመሆኑ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ አስቸጋሪ ነው።
በዚህም የዞኑ አርሶ አደሮች ለራሳቸውም ሆነ ለሌላው በቂ ምርት ማምረት ካለመቻላቸው በላይ ምርቱ የምግብ ንጥረ ነገሮችን አማልቶ ያልያዘ መሆኑን ገልጸዋል።
“ማዕከሉ በህብረተሰቡ የሚስተዋለውን የስርዓተ ምግብ ችግር ለመፍታት የሚያስችሉ የቦለቄ፣ የእንቁ ዳጉሳና የበቆሎ ዘሮችን እንዲሁም ብርቱካናማ ስኳር ድንችን አባዝቶ ለአርሶ አደሩ እያሰራጨ ነው” ብለዋል።
ዶክተር አዳነ እንዳሉት ማዕከሉ በምርምር ያዳበረው ብርቱካናማ የስኳር ድንች ዝርያ በቫይታሚን-ኤ እና በሌሎች ንጥረ ነገሮች የበለጸገ በመሆኑ ለወላድና እርጉዝ እናቶች እንዲሁም ለሕጻናት ተመራጭ ምግብ ነው።
የስኳር ድንች ዝርያው ድርቅን ተቋቁሞ በአነስተኛ ዝናብ በቂ ምርት የሚሰጥ በመሆኑ አርሶ አደሩ በጓሮውና በመስኖ እርሻ በማምረት መጠቀም ይችላል ብለዋል።
ማዕከሉ የመስኖ መሬት ያላቸውን አርሶ አደሮች ለይቶ በማሰልጠን ብርቱካናማ የስኳር ድንቹን ጨምሮ ሌሎች በንጥረ ነገር የበለጸጉ ሰብሎችን እንዲያመርቱ ዘር ማቅረቡን ገልጸዋል።
በንጥረ ነገር የበለጸጉ ሰብሎችን በማፈላለግ፣ በማባዛትና ለአርሶ አደሩ በማሰራጨት በኩል የሰቆጣ ቃል ኪዳን ስምምነት ፕሮጀክት አጋዥ ሚና እየተጫወተ መሆኑን ነው ዶክተር አዳነ የተናገሩት።
በሰቆጣ ዙሪያ ወረዳ የቀበሌ 16 ነዋሪ ወይዘሮ ፀሀይነሽ መንግስቱ እንዳሉት በስልጠና ባገኙት እውቀት ብርቱካናማ የስኳር ድንችን በመስኖ ለማምረት ዝግጅት አድርገዋል።
ሌላዋ አርሶ አደር ወይዘሮ አልጋነሽ አለሙ እንዳሉት፣ በማዕከሉ የቀረበላቸውን የስኳር ድንች ዝርያ በስፋት በማልማት ከቤት ፍጆታ ባለፈ ለገበያ ለማቅረብ እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ማዕከሉ ብርቱካናማ የስኳር ድንችን በሰቆጣ ዙሪያ፣ በደሀና እና ጋዝጊብላ ወረዳዎች ከ67 ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ ለማልማት አቅዶ እየሰራ መሆኑን ከማዕከሉ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።