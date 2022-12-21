የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በሐረሪ ክልል እየተለመደና ኅብረተሰቡንም ለልማት እያነሳሳ ይገኛል

ሐረር ፤ ታህሳስ 12/2015 (ኢዜአ) የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በሐረሪ ክልል በወጣቱ ዘንድ እየተለመደ ሌላውም ማህበረሰቡ ለልማት እንዲነሳሳ እያገዘ መሆኑን የክልሉ ሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ ገለጸ።
መንግስት ለአገልግሎቱ ያወጣ የነበረውን ወጪ ለሌሎች የልማት ስራዎች እንዲውል አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሚገኝ ተመልክቷል።
በክልሉ በክረምቱ በተካሄደው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በተያዘው የበጋ ወቅትም ቀጥሎ ከ2ሺ 500 በላይ ወጣቶች በበጎ ፈቃድ መሰማራታቸው ተገልጿል።
በቢሮው የወጣቶችና አደረጃጀቶች ስብዕና ልማት ክትትልና ድጋፍ ዳይሬክተር አቶ ዙቤር መሐመድ ፤ በክልሉ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በወጣቱ ዘንድ እየተለመደ መምጣቱን ለኢዜአ ተናግረዋል።
ወጣቶች በክረምትና የበጋ ወቅት የሚያከናወኑት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተግባራት ሌላውንም ማህበረሰቡ ለልማት ስራዎች እንዲነሳሳ እያገዘ መሆኑን ገልጸዋል።
መንግስት ለአገልግሎቱ ያወጣ የነበረውን ወጪ ለሌሎች የልማት ስራዎች እንዲውል አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሚገኝና ባለፈው የክረምት ወቅት ከ30ሺ በላይ ወጣቶች በመሳተፍ ባከናወኑት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ጠቅሰዋል።
በተያዘው የበጋ ወቅትም በክልሉ ከ2ሺ 500 በላይ ወጣቶች መሰማራታቸውን አንስተው በአካባቢ ጸጥታ ጥበቃ፣ ደም ልገሳ፣የጓሮ አትክልት ልማትና ችግኝ እንክብካቤ፣በአረጋውያን ድጋፍ፣አልባሳትና ማዕድ ማጋራት ላይ እየተሳተፉ እንደሚገኙ አቶ ዙቤር አስታውቀዋል።
በክልሉ የአቦከር ወረዳ የወጣቶች ማህበር አስተባባሪ ወጣት ገመቹ አበራ በበኩሉ፤ “መልካምነት ለራስ ነው፤ መልካም ተግባራት በመስራታችን ማህበረሰቡ በበጎ አድራጎት ስራዎችና ልማት ላይ እንዲነሳሳ አደርጓል” ብሏል።
በወረዳው በሚያከናውኑ የበጎ ፈቃድ አገልገሎት ወጣቱ ከአልባሌ ስፍራዎች እራሱን በማራቅ መልካምነትን በተግባር እንዲያሳይ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ተናግሯል።
በክረምት ወቅት የክልሉን ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ያደረጉ የተለያዩ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎች ማከናወናቸውን የገለጸው ደግሞ ወጣት አስለዲን አብዱሰቡር በተያዘው የበጋ ወቅትም በማስቀጠል በደም ልገሳ፣በጽዳት፣በአቅመ ደካማ ቤት እድሳትና በሌሎች የበጎ አድራጎት ስራ ላይ እየተሳተፉ እንደሚገኙ አስታውቋል።