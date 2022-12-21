ፍርድ ቤቶች በህዝብ ዘንድ አመኔታ እንዲኖራቸው ከሙስናና ብልሹ አሰራር ነጻ ሊሆኑ ይገባል — አፈ ጉባኤ ፋጤ ሰርሞሎ

ሶዶ (ኢዜአ) ታህሳስ 12/2015 በደቡብ ክልል ያሉ ፍርድ ቤቶች በህዝብ ዘንድ አመኔታ እንዲኖራቸው ከሙስናና ብልሹ አሰራር ነጻ ሊሆኑ እንደሚገባ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አሳሰቡ።
የደቡብ ክልል ፍርድ ቤቶች ሙስናን በተግባር የመታገያና የጥቆማ ስርዓቶች ንቅናቄ መድረክ ዛሬ በወላይታ ሶዶ ከተማ እየተካሄዱ ነው።
መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ-ጉባኤ ፋጤ ሰርሞሎ እንዳሉት ፍርድ ቤቶች ከሙስና ፀድተው ገለልተኝነታቸው ሊረጋገጥና በህዝብ ዘንድ አመኔታ ያላቸው ሊሆኑ ይገባል።
በሀገር ሰላም፣ ልማትና መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የፍትህ ተቋማት ሚና ከፍተኛ ቢሆንም ዘርፉ የሙስና ተግባር እየተስተዋለበት መምጣቱን ተናግረዋል።
ችግሩ ጥቅመኞች ህግንና ህገመንግስታዊ ሥርዓትን ተከትለው ህዝብን ባለማገልገላቸው የመጣ መሆኑንም ገልጸዋል።
ፍርድ ቤቶች በህዝብ ዘንድ አመኔታ ያላቸው ተቋም እንዲሆኑ ከሙስና የፀዱና ገለልተኝነታቸው የተረጋገጠ ሊሆን እንደሚገባም አፈ-ጉባኤዋ አሳስበዋል።
እንደእሳቸው ገለጻ ባልተገባ የጥቅም ግንኙነትና ወገንተኝነት የሚሰሩ ግለሰቦችን በማጋለጥና በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ማስቻል ከሁሉም ዜጋ ይጠበቃል።
“በተለይ ፍርድ ቤት በሙስና የተጠረጠሩ አካላት ጭምር ፍርድ የሚሰጥበት በመሆኑ ዳኞችም የሙስና ሰለባ ከሆኑ ችግሩን የከፋ ያደርገዋል” ብለዋል።
ይሄንን በአግባቡ በመገንዘብ በፍርድ ቤቶች ከህግ አግባብ ውጪ የሚሰሩ አካላትን በተቀመጠው የአሰራር ስርዓት ተጠያቂ ለማድረግ ጠንካራ ትግል ማድረግ እንደሚገባ ወይዘሮ ፋጤ አሳስበዋል።
የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ኤርሰኖ አቡሬ በበኩላቸው “በፍርድ ቤቶች የሚስተዋሉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን ለመግታት ሙሰኞች ተለይተው የሚጠየቁበትን ሥርዓትን ማጠናከር ያስፈልጋል” ብለዋል።
ሙስናና ሌብነትን በተለመደው አሰራር ብቻ መታገል የሚፈለገውን ውጤት እንደማያመጣ ጠቁመው፣ ለትግሉ የህዝብ ንቅናቄ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ገልፀዋል።
“ህብረተሰቡ፣ ዳኞች እና ሌሎች ፈፃሚዎች ሙሰኞችን ለመጠቆም የሚችሉባቸው መደበኛና የሞባይል ስልኮች፣ ነፃ የስልክ መስመር፣ የፌስቡክ አካውንት፣ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ድረገጽ እና የቴሌግራም መቀበያ ቁጥሮች ተደራሽ ለማድረግ ይሰራል” ብለዋል።
ህዝብን ያሳተፈ ንቅናቄ ፈጥሮ በጋራ በመስራት ሌብነትን ለማስቀረትና ፍርድ ቤቶችን ከሙስናና ብልሹ አሰራር ለመታደግ ተቋሙ በኃላፊነት እንደሚሰራም አረጋግጠዋል።
በንቅናቄ መድረኩ ላይ በደቡብ ክልል አስር ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚገኙ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።