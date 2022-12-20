የሰላም ስምምነቱን ለማፅናትና ኢትዮጵያ የጀመረችው የልማት ጉዞ ለማሳካት የዜግነት ኃላፊነታችንን ለመወጣት ዝግጁ ነን-የትግራይ ክልል ምሁራንና ወጣቶች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 11/2015 የሰላም ስምምነቱን ለማፅናትና ኢትዮጵያ የጀመረችውን የልማት ጉዞ ለማሳካት የዜግነት ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የትግራይ ክልል ምሁራንና ወጣቶች ገለጹ።
የትግራይ ክልል ተወላጅ ምሁራንና ወጣቶች በኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ፣ በሰላም ስምምነት አተገባበር፣ በትግራይ ክልል መልሶ ግንባታና የሀገርን ልማት በማረጋገጥ ሂደት የሚኖራቸው ሚና ላይ ምክክር አድርገዋል።
በምክክሩ መንግስት በሀገራዊ ለውጡ ያከናወናቸውን ተግባራትና አሁን የሰላም ስምምነቱን በማስፈጸም ረገድ ያለውን ቁርጠኝነት በተመለከተ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትሩ ተስፋዬ በልጂጌ እና በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል አስተባባሪ ዛዲግ አብርሃ ገለጻ አድርገዋል።
በዚህም መንግስት የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ከመሰረታቸው ለማስወገድ የሪፎርም ተግባራትን እያከናወነ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
ሆኖም በለውጡ ሂደት ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች መፈጠራቸውን ጠቅሰው፤ ከዚህም ውስጥ በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተው ጦርነት አንዱ መሆኑን አንስተዋል።
መንግስት ጦርነቱ ከመከሰቱ በፊት ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት በተደጋጋሚ በተግባር ያሳየ መሆኑን አስታውሰው፤ ጦርነቱ ከተከሰተ በኋላም ቢሆን ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ መስራቱን ተናግረዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት መንግስት የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ያለምንም መዛነፍ እየተገበረ ነው ብለዋል።
በጦርነቱ ጉዳት በደረሰባቸው አከባቢዎች ሰብዓዊ ድጋፍ ያለገደብ እንዲደርስ፣ የቴሌኮም፣ የመብራት፣ የባንክና ሌሎችም መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ እያደረገ መሆኑን በማንሳት።
የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው መንግስት በሀገሪቱ ልማትንና ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀዋል።
የተፈረመው የሰላም ስምምነት ከማፅናት አኳያ በትግራይ ክልል እያከናወናቸው ያሉ መልካም ተግባራትም የዚህ ማሳያ መሆናቸውን በማንሳት።
የሰላም ስምምነቱ ለትግራይ ህዝብ ተስፋ የሰነቀ መሆኑንም ነው የተናገሩት፡፡
የትግራይ ህዝብ ከዚህ በኋላ ጦርነት የሚሸከምበት ትከሻ የለውም ያሉት የውይይት ተሳታፊዎች፤ የክልሉ ህዝብ ከመንግስት ጎን በመቆም ለሰላም ዘብ ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል።
ከዚህ አኳያ የክልሉን ተወላጆች በማስተባበርና የተገኘውን ሰላም በማፅናት ረገድ የበኩላቸውን ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
ማንኛውም የሀሳብ ልዩነት በውይይት እንዲፈታ በማድረግ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የልማት ጉዞ ለማረጋገጥም እንደሚሰሩም ጠቁመዋል።
ሀገራዊ ለውጡ በትግራይ ክልልም ገቢራዊ እንዲሆን ህዝብን በማስተባበር ኢትዮጵያን ወደ ከፍታዋ ለማሻገር እንሰራለን ሲሉም ገልጸዋል፡፡
ኢትዮጵያውያን አብሮነታችንን በማስጠበቅ ለአገር ልማትና ዘላቂ ሰላም በጋራ መስራት አለብን ሲሉም አጽኖት ሰጥተው ተናግረዋል፡፡
የትግራይ ክልል ተወላጅ ምሁራንና ወጣቶች እያደረጉ ያሉት ውይይት ነገም ቀጥሎ ይካሄዳል።