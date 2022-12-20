በኮንትሮባንድና በደረሰኝ ማጭበርበር ወንጀል ሳቢያ የሚገጥመውን ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ለማስቀረት ከክልሎች ጋር በቅንጅት ይሰራል – የገቢዎች ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 11/2015 በኮንትሮባንድ፣ በደረሰኝ አጠቃቀምና በታክስ ማጭበርበር ወንጀል ሳቢያ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚያጋጥሙ ኪሳራዎችን ለማስቀረት ከክልሎች ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ።
የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የፕላንና ልማት ሚኒስቴርና የገቢዎች ሚኒስቴር ከክልል የፕላን፣ ገንዘብና የገቢ ቢሮዎች ጋር በአርባ ምንጭ ከተማ የጋራ የምክክር መድረክ አካሂደዋል፡፡
በዚሁ ወቅት አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡት የገቢዎች ሚኒስትር አይናለም ንጉሴ፤ መድረኩ አገር የምታመነጨውን ገቢ አሟጦ በመሰብሰብ ለልማት ተግባራት ለማዋል እየተደረገ ያለውን ጥረት በእጅጉ ያግዛል፡፡
በዚህም በፌደራል እና በክልሎች መካከል ያለው መስተጋብር ጤናማ እንዲሆን በማስቻል እንዲሁም የሚገጥሙ ችግሮችን በጋራ ለመፍታትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ነው ብለዋል፡፡
ከደረሰኝ፣ ከቴክኖሎጂ እና ከኮንትሮባንድ ጋር ተያይዞ የሚገጥሙ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት መግባባት ላይ መደረሱን ጠቁመዋል፡፡
በኮንትሮባንድ፣ በደረሰኝ አጠቃቀምና በታክስ ማጭበርበር ሳቢያ የገቢ አሰባሰቡ ሂደት ክፉኛ እየተጎዳ መሆኑና ይህንንም ለመከላከል ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ አክለዋል።
ሌላው በታክስ ሥርዓቱ እየገጠመ ያለው ችግር የደረሰኝ ሥርዓት ወጥ አለመሆን ነው ያሉት ሚኒስትሯ፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሕገ-ወጥ ደረሰኝን በመጠቀም የአገርን ገቢ በሚያሳጡ አካላት ላይ የማስተካከያ እርምጃ እንደሚወሰድ ጠቁመዋል፡፡
የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ በበኩላቸው፤ የአገርን ገቢ ለማሳደግ ከፍተኛ ትኩረት መሰጠት እንዳለበት ጠቁመው፤ ወጪዎችንም ውጤታማ በሆነ መልኩ መጠቀም ይገባል ብለዋል፡፡
ማክሮ ኢኮኖሚው ካለበት ጫና መውጣት የሚችለውም እንደ አገር በተቀናጀ መልኩ መሥራት ሲቻል መሆኑንና ገቢን ለማሳደግ በርብርብ ሊሰራ እንደሚገባም ጠቁመዋል፡፡
የመድረኩ ተሳታፊዎች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየትም አገርን በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም የተሰጠንን ኋላፊነት በአግባቡ እንወጣለን ብለዋል፡፡
ለወደፊትም የተሻለ ሥራ በቅንጅት ለመሥራት ቁርጠኛ ነን ብለዋል፡፡