በኦሮሚያ ክልል እየተከናወነ ባለው የአረንጓዴ አሻራ ልማት የደን ሽፋን መሻሻል አሳይቷል – የክልሉ ግብርና ቢሮ

ጅማ/መቱ (ኢዜአ) ታህሳስ 11/2015 በኦሮሚያ ክልል እየተከናወነ ባለው የአረንጓዴ አሻራ ልማት የደን ሽፋን መሻሻል እያሳየ ነው ሲል የክልሉ ግብርና ቢሮ ገለጸ።
በኦሮሚያ ክልል በጂማና ኢሉባቦር ዞኖች በክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሀ-ግብር ለተተከሉ ችግኞች እንክብካቤ እየተደረገ ይገኛል።
በዚሁ ጊዜ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር ለተሰራው የአካባቢ ጥበቃ ስራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያገኙት እውቅና ለበለጠ ስራ የሚያነሳሳ ነው ተብሏል።
የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድሳኒ አሚን በክልሉ ኢሉባቦር ዞን በተደረገ የችግኝ እንክብካቤ ላይ እንደገለጹት በክልል ደረጃ ባለፉት ዓመታት ከ13 ነጥብ 5 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ተተክለዋል።
በዚህም እየተመናመነ የነበረው የክልሉ የደን ሽፋን መሻሻል ማሳየት መቻሉን አቶ መሐመድሳኒ ገልፀዋል።
የደን ሽፋኑን ቀድሞ ከነበረው በላይ ለማሳደግና የውሃና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶችን በመንከባከብ እንዲሁም የተተከሉ ችግኞችን የመንከባከብ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በበጋው ወቅትም የተቀናጀ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ በስፋት እንደሚከናወን ገልፀው በቀጣዩ ክረምትም በክልሉ 4 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ከወዲሁ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።
የኢሉባቦር ዞን አስተዳዳሪ አቶ እንዳልካቸው ተፈሪ በበኩላቸው ችግኞችን መንከባከብ በዞኑ ያለውን የደን ሀብት የመጠበቅና የመንከባከብ አካል በመሆኑ ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት።
የተተከሉ ችግኞችን መንከባከብ ምርትና ምርታማነትን ስለሚጨምር ስራው በሁሉም የዞኑ አካባቢዎች የሚከናወን መሆኑን ጠቁመዋል።
የዞኑ ነዋሪው አቶ አረጋ ብርሃኑ የአረንጓዴ አሻራ መርሐ ግብሩ ከተጀመረ ወዲህ በአካባቢያቸው የደን ሽፋን በመጨመር ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በአረንጓዴ አሻራ ስራው እየተመዘገ ያለውን ስኬት በሌሎችም የግብርና መስኮች ለመድገም ጥረታቸውን እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል።
በተመሳሳይ በጅማ ዞን ሰቃ እና ሸቤ ሶምቦ ወረዳዎች በክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሀ-ግብር የተተከሉ ችግኞችን የመንከባከብ ስራ ተጀምሯል።
የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ቲጃኒ ናስር በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት አረንጓዴ ልማት ካለው ጠቀሜታ አንጻር ችግኞችን የመንከባከብ ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
”ሀገራችን በአረንጓዴ አሻራው ያስመዘገበችውን ስኬት ለማስቀጠል በክረምት ወቅት የተተከሉ የተለያዩ ችግኞችን መንከባከብ እና የመጠበቅ ስራ በትኩረት እየሰራን” ነው ብለዋል።
ባለፈው ክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሀ-ግብር 1 ነጥብ 1 ቢሊዮን ችግኞች በዞኑ የተተክሉ ሲሆን አሁን ላይ የተተከሉትን ችግኞች የመንከባከብና የመጠበቅ ስራ በስፋት እንደሚከናወን ተናግረዋል።
የጅማ ዞን የግብርና ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ መሀመድጣሀ አባ ፊጣ በበኩላቸው ለቀጣይ ክረምት የሚተከሉ የዛፍ ችግኞች በተጨማሪ የፍራፍሬ እና ለከብቶች መኖ መሆን የሚችሉ ችግኞች እየተዘጋጁ ነው ብለዋል።
በዞኑ ከተተከሉት ችግኞች ከ90 በመቶ በላይ የጸደቁ መሆናቸውን የገለጹት አቶ መሀመድጣሃ ይህም አበረታች የጽድቀት መጠን ነው ብለዋል።
በችግኝ እንክብካቤ ዘመቻ የተሳተፉት አቶ ከድር አባ ጀበል ”ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባገኙት ሽልማት ተደስተናል፤ ይህም በወረዳችን የሚሰራውን የአረንጓዴ ልማት የሚያነቃቃ ነው” ብለዋል።