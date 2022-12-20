የፌዴራል ተቋማት ከክልሉ ጋር በመቀናጀት የጸረ-ሙስና ትግሉን በሚደግፍ መልኩ አገልግሎታቸውን እንዲያጠናክሩ ቋሚ ኮሚቴው አሳሰበ

አሶሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 11 ቀን 2015 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኙ የፌዴራል ተቋማት ከክልሉ ጋር በመቀናጀት የጸረ-ሙስና ትግሉን በሚደግፍ መልኩ አገልግሎታቸውን እንዲያጠናክሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ፣ ፍትህ እና የዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ።
ቋሚ ኮሚቴው በክልሉ በሚገኙ የፌዴራል ተቋማት ቅርንጫፎች አገልግሎት አሰጣጥን በመስክ ተመልክቷል።
የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ፣ የእምባ ጠባቂ ተቋም፣ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን፣ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢው አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት፣ የሚዲያ፣ የስደተኞችና ተመላሾች ጉዳይ አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴው ከተመለከታቸው የፌዴራል ተቋማት ቅርንጫፎች መካከል ይገኙበታል።
የቋሚ ኮሚቴው አባል አቶ አዳነ ማንዴ ባቀረቡት የመስክ ምልከታ ሪፖርት ፤የተቋማቱ ቅርንጫፎች ከክልሉ ጋር በመቀናጀት ሰብዓዊ መብት ለማስጠበቅ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት አገልግሎት ለመስጠት የሚደረጉ ጥረቶች የሚበረታቱ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በዚህ ረገድ በተለይ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳና አካባቢው አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ከክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጋር ፍትህ ለመስጠት ያደረገውን ጥረት ለአብነት ጠቅሰዋል።
የስደተኞችና ተመላሾች አስተዳደር የውጭ ስደተኞችን ተቀብሎ ከማስተናገድ ጀምሮ እያከናወነ የሚገኘው ተግባር የሃገርን ገጽታ የሚገነባ እንደሆነ ለመረዳት መቻላቸውን ገልጸዋል።
አብዛኞቹ ቅርንጫፎቹ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት በቂ የሰው ሃይልና ሌሎች አስፈላጊ ግብአቶች ባልተሟሉበት ሁኔታ እንደሆነ መመልከታቸውን ጠቁመዋል።
በአንዳንዶቹ ቅርንጫፎች ያለ አገልግሎት የተቀመጡ ንብረቶች መኖራቸውን እንደታዘቡ አንሰተዋል።
የዜግነትና ኢሚግሬሽን ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ የሰራተኞች ደመወዝ፣ ደረጃ እድገት፣ ጥቅማ ጥቅም እና ተያያዥ ጉዳዮች በፍትሃዊ መንገድ እንደማይፈጸሙ መታዘባቸውን ያመለከቱት አቶ አዳነ፤ ሃሰተኛ ሰነዶችን በመለየት አገልግሎት በመስጠት ረገድ ያለበት የመሳሪያ ችግር በአስቸኳይ ሊፈታ እንደሚገባ ተናግረዋል።
የፌዴራል ተቋማት ቅርንጫፎቹ ከክልሉ ጋር በመቀናጀት የጸረ-ሙስና ትግሉን በሚደግፍ መልኩ አገልግሎታቸውን እንዲያጠናክሩ አሳስበዋል።
ሌላዋ የቋሚ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ አቡኔ ዓለም፤ የኮሚቴው አባላት ከተቋማቱ ቅርንጫፎች በተጨማሪ አንዳንድ የንግድ ድርጅቶች የዋጋ ንረትን በመፍጠር ህብረተሰቡ ላይ የሚያደርሱትን ችግር መታዘባቸውን ተናግረዋል።
በተለይም የሚዲያ ቅርንጫፎች በቴክኖሎጂና በሰው ሃይል በማደራጀት ለክልሉ ህዝብ ድምጽ መሆን እንዳለባቸው ወይዘሮ አቡኔ አሳስበዋል።
በአሶሳ ከተማ ከሚገኙ የፈዴራል ተቋማት አብዛኞቹ በኪራይ ቤት ተቀምጠው አገልግሎት እንደሚሰጡ ያመለከቱት ደግሞ ሌላው የቋሚ ከሚቴው አባል አቶ እውነቱ አለነ ናቸው።
ቅርንጫፎቹ የቢሮ ግንባታ ቦታ አግኝተው ወጪን በመቆጠብ አገልግሎታቸውን እንዲሰጡ የክልሉ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ ጠቁመዋል።
ከጸጥታ ስጋት ጋር ተያይዞ ፍርድ ሳያገኙ የቆዩ የህግ ታራሚዎችን ጉዳይ ፈጥኖ መፍትሄ መስጠት እንደሚያስፈልገውም አንስተዋል።
የዜግነትና ኢሚግሬሽን ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ አሶሳ ቅርንጫፍ ፓስፖርት አሰጣጥ ሂደትን በሚያግዝ መልኩ ክልሉ በሃሰተኛ የቀበሌ መታወቂያ አሰጣጥ ላይ እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ጠቁመዋል።
በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የአሶሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጉርሜሳ በፉጣ ፤ የክልሉ መንግስት ለቅርንጫፉ የሚያደርገው ድጋፍ የሚበረታታ ነው ብለዋል።
የምክር ቤቱ አባላት ያወጧቸው ህጎች ተፈጻሚነት ለመከታተል ያደረጉት የመስክ ምልከታና የሰጡት ግብረ-መልስ የቅርንጫፉን ጠንካራና ደካማ ጎኖች በትክክል ያመለከተ መሆኑን ገልጸዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት የህግ፣ የፍትህ እና ዴሞክራታይዜሽን ጉዳይች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጌታነህ ሰዲ፤ የቋሚ ኮሚተው አባላት በክልሉ ባደረጉት የመስክ ጉብኝት መልካም ተሞክሮ አግኝተናል ብለዋል።
በህብረተሰቡ ላይ ጫና እያስከተለ የሚገኘው የኑሮ ውድነት የክልሉ ምክር ቤትም በተከታታይ መገምገሙንና ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ እየተሠራ መሆኑ የገለጹት ደግሞ የክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ አለምነሽ ይባስ ናቸው።
በክልሉ የሚገኙ የፌዴራል ተቋማት ለቢሮ ግንባታ የቦታ ጥያቄ ቢያቀርቡ እንደሚፈቀድላቸው ገልጸዋል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት የመስክ ምልከታ በክልሉ የሚገኙ የፌደራል ተቋማትን ብቻ ሳይሆን የክልሉን መንግስታዊ ተቋማት አገልግሎት አሰጣጣቸውን እንዲፈትሹ ያነቃ ነው ብለዋል።