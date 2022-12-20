የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት በግዳጅ ቀጠናቸው የህብረተሰብን የደረሱ ሰብሎች ሰበሰቡ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሣሥ 11/ 2015 የ22ኛ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት በግዳጅ ቀጠናቸው ለሚገኙ አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች የደረሱ ሰብሎችን መሰብሰባቸው ተገለጸ።
የክፍለ ጦሩ ስነ-ልቦና ግንባታ ቡድን መሪ ሻምበል አዲሱ አለማየሁ ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር የሚለውን የተቋሙን እሴት በመላበስ ለህብረተሰቡ የገንዘብና የጉልበት ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝም ተጠቅሷል።
ሻምበል አንተነህ ዳንሄል በበኩላቸው ሰራዊቱ እየፈፀመ ካለው ወቅታዊ ተልዕኮ ጎን ለጎን በግዳጅ ቀጠና ለሚገኙ አቅመ ደካሞች ሰብል መሰብሰብ ላይ መሳተፍ የሰራዊቱን ህዝባዊነት ያሳየ ነው ብለዋል።
የሰራዊቱ የድል ሚስጥር ህዝባዊነቱ በመሆኑ ከተረፈው ሳይሆን ካለው በማካፈል የገንዘብ ድጋፍ ከማድረጉም በተጨማሪ የተዘራ ሰብል ብክነት እንዳይደርስበት የመሰብሰብ ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ሰራዊቱ ከዚህ በፊትም በችግራቸው ደራሽ እና ደጋፊ መሆኑን ገልፀው ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና ማቅረባቸውን ከመከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡