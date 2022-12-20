የሙስና ተግባራትን ለመከላከል የሁሉንም ዜጎች የጋራ ጥረት ይፈልጋል-የፌዴራል የስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽን

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 11/2015 የሙስና ተግባራትን ለመከላከል የሁሉንም ዜጎች የጋራ ጥረት እንደሚፈልግ የፌዴራል የስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
በአንዳንድ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ እየተስተዋለ ያለውን የሙስና ተግባራት ለመከላከል የሁሉም ዜጎች የጋራ ጥረት እንደሚያስፈልግም ነው ኮሚሽኑ የገለጸው፡፡
እየተስተዋሉ ያሉትን መሰል ችግሮች ለመከላከል ዜጎች እገዛ እንዲያደርጉም ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል፡፡
የፌዴራል ስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ጥናት እንዳመለከተው፤ በተለይም በአንዳንድ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወንጀሉ ከፍተኛ የህዝብ ምሬት እየፈጠረ ይገኛል፡፡
በኮሚሽኑ የስራ አመራር ዋና ስራ አስፈፃሚ ተስፋዬ ሻሜቦ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ኮሚሽኑ በ2014 በጀት ዓመት ባካሔደው ጥናት በአንዳንድ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ህዝብን ያማረሩ የተደራጁ የሙስና ተግባራት መኖራቸው ተለይተዋል፡፡
የመንግስት ተቋማት፣ የልማት ድርጅቶች እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በኮሚሽኑ ጥናት ከተካሄደባቸው ተቋማት መካከል ተጠቃሽ መሆናቸውንም ነው የተናገሩት።
በመንግስት በጀት በሚካሔዱ አንዳንድ የልማት ፕሮጀክቶች ላይም በተደራጀ መልኩ የሚፈፀም የሙስና ወንጀል መኖሩን አረጋግጠናል ብለዋል።
በመንግስት በኩል ጥብቅ እርምጃ መወሰድ መጀመሩን አቶ ተስፋዬ ሻሜቦ አንስተዋል።
በመሆኑም መንግስት ሙስናን ለመከላከል እያከናወነ ያለውን ጥረት በመደገፍ ረገድ ኀብረተሰቡ የሚጠበቅበትን ሚና እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
መንግሥት በየደረጃው የሚገኘውን መዋቅር በመፈተሽና አዳዲስ አሠራሮችን በመዘርጋት በሙስና ወንጀል የሚሳተፉ ተዋናዮችን እና ሌሎች ተጠርጣሪዎችን ለሕግ እያቀረበ መሆኑንም ገልፀዋል።
በጥናት የተደረሰባቸው የሙስና ወንጀል ተዋናዮች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
መንግስት በሙስና ላይ የሚያደርገውን ዘመቻ የሚያስተባብር፣ በጥናት ተለይተው ከቀረቡት በተጨማሪ ሌሎች ተሳታፊዎችን የሚለይና ለሕግ እንዲቀርቡ የሚያደርግ የፀረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ በማቋቋም ወደ ስራ መግባቱ ይታወሳል።