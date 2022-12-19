የብልጽግና ፓርቲ ሙስናን በመታገል ለህዝብና ለሀገር እድገት የሚተጋ አመራር ለመገንባት እየሰራ ነው

ባህርዳር ታህሳስ 10/2015 (ኢዜአ) ብልሹ አሰራርንና ሙስናን በመታገል ለህዝብና ለሀገር እድገት የሚተጋ አመራር ለመገንባት እየሰራ መሆኑን በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በክልሉ ለከፍተኛ አመራሮች የተዘጋጀ የአሰልጣኞች ስልጠና ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተጀምሯል።
የጽህፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ ግርማ የሽጥላ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉና በአገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄዱ የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ የልማት ስራዎችን በብቃት መምራት ይገባል።
ከብልሹ አሰራር፣ ሙስናና ሌሎች አሉታዊ ተግባራት በመራቅ ለህዝብና ለአገር እድገት የሚተጋ አመራር ለመፍጠር ፓርቲው በየጊዜው ወቅቱን ያገነዘበ እውቀት ለአባላቱ እያስጨበጠ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የዛሬው ስልጠና የተጀመረውን የእድገትና የብልጽግና ጉዞ ለማረጋገጥ አቅም መፍጠርን አላማ ያደረገ የከፍተኛ አመራሮች የአሰልጣኞች ስልጠና መጀመሩን ተናግረዋል።
የሚስተዋሉ የውስጥና የውጭ ችግሮችን ወደ ስኬት መለወጥ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በየደረጃው ያለውን አመራር አቅም ማጎልበት ሌላው የስልጠናው አላማ መሆኑን ጠቁመው ስልጠናው ተከታታይነት ባለው መልኩ እንደሚሰጥ አስታውቀዋል።
አቶ ግርማ አክለው በክልሉ በኢንዱስትሪ፣ በተቀናጀ የግብርና ምርት ማቀነባበር፣ በማዕድን ልማት፣ በግብርናው ዘርፍ ደግሞ በበጋ ስንዴ፣ አኩሪ አተርና ሌሎች ሰብሎች ልማት ከፍተኛ ለውጥ እየተመዘገበ መሆኑን ተናግረዋል።
እየተመዘገቡ ያሉ ለውጦችን አጠናክሮ በማስቀጠል ዘላቂነት ያለው ብልጽግናን ለማረጋገጥ በእውቀትና ክህሎት የዳበረ፣ በስነ ምግባሩ የተመሰገነና ህዝባዊነት ያለው አመራር መፍጠር ወሳኝ መሆኑን አመልክተዋል።
ይህንኑ ታሳቢ ያደረገና ለሶስት ቀን የሚቆይ ለከፍተኛ አመራሮች የተዘጋጀ የአሰልጣኞች ስልጠና ዛሬ መጀመሩን ተናግረው ከፍተኛ አመራሮችም በዞንና ወረዳ ደረጃ ለሚገኙ መካከለኛ አመራሮች በ14 ማዕከላት ስልጠና የሚሰጡ መሆናቸውን አመላክተዋል ።
ለስልጠና የተዘጋጀን ሰነድ ከአመራሩ በሚገኝ ግብዓት በማዳበርና ወደ ልማት እቅድ በመቀየር በቀጣይ ስድስት ወራት የሚካሄዱ ሁለንተናዊ የልማት ስራዎችን በብቃት ማስፈጸምን ታሳቢ በማድረግ ስልጠናው እንደሚሰጥ አስታውቀዋል።