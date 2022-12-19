የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ የቱሪዝም ዘርፉ መነቃቃት እያሳየ ነው – ቱሪዝም ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 10/2015 የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ የቱሪዝም ዘርፉ መነቃቃት እያሳየ መሆኑን የቱሪዝም ሚኒስቴር ገለጸ፡፡
ኢትዮጵያ ለቱሪዝም መስህብ በሚሆኑ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ባለቤት ብትሆንም ከዘርፉ በሚፈለገው ደረጃ ገቢ እያገኘች አለመሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡
በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ተከስቶ የነበረው ጦርነት ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተደምሮ የቱሪዝም ዘርፉ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ አሳድሮ ቆይቷል፡፡
የቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ዳዊት እንደሚሉት በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የተፈጠረው ጦርነት ተጽእኖ ካሳደረባቸው ዘርፎች መካከል አንዱ ቱሪዝም ነው፡፡
ሰላም ለቱሪዝም እድገት ቁልፉ መሳሪያ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታዋ፤ ከዚህ አኳያ የሰላም ስምምነቱ ለዘርፉ ወሳኝ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የሰላም ስምምነቱን ተከትሎም ዘርፉ እየተነቃቃ ስለመሆኑ አብራርተዋል፡፡
ስምምነቱን ተከትሎ ለጉብኝትና ለሥራ ጉዳይ ወደ አገሪቱ የሚገቡ የውጭ ዜጎችና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ዳያስፖራዎች እየጨመሩ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
መጪዎቹን የገና እና ጥምቀት በዓል ታሳቢ ባደረገ መልኩ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን የማስተዋወቅ ስራ እየተከናወነ ስለመሆኑም ተናግረዋል፡፡
በዚህም በበዓላቱ ላይ የሚታደሙ የጎብኝዎች ቁጥር ይጨምራል ተብሎ እንደሚጠበቅም ጠቁመዋል፡፡
በውጭ አገራት የሚኖሩ ዳያስፖራዎች የኢትዮጵያን አሁናዉ ሁኔታ በማስተዋወቅ ረገድ የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በመንግስት እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎችም የቱሪዝም ሀብቶችን ማዕከል ያደረጉና ለዘርፉ ዕድገት መሠረት የሚጥሉ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በተጨማሪም መንግስት ፖሊሲዎችንና የሕግ ማዕቀፎችን በማሻሻል ዘርፉን የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ቁልፍ አካል በማድረግ እየሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል፡፡