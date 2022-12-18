ወደ ደቡብ አፍሪካ በሚደረግ ህገ-ወጥ ስደት በማላዊ ተይዘው የታሰሩ 245 ኢትዮጵያዊያን ሊመለሱ ነው

አዲስ አበባ ኢዜአ ታህሳስ 9/2015፦ ወደ ደቡብ አፍሪካ በሚደረግ ህገ-ወጥ ስደት ሲሳተፉ ተይዘው በማላዊ እስር ቤት የሚገኙ 245 ኢትዮጵያዊያን ወደ ሃገራቸው እንዲመለሱ ስምምነት ላይ ተደረሰ።
ማላዊ ተጉዞ የነበረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አጣሪ ቡድን ቆይታውን አጠናቆ ወደ ዛምቢያ አምርቷል።
በህገ-ወጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ በሚካሔድ ስደት ላይ ሲሳተፉ ኢትዮጵያዊያን ናቸው ተብለው የተጠረጠሩ 30 ሰዎች በሰሜን ማላዊ በጅምላ ተቀብረው ስለመገኘታቸው የማላዊ መንግስት ይፋ ማድረጉን ተከትሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አጣሪ ቡድን ወደ ስፍራው ተጉዟል።
ቡድኑ ከታህሳስ 02 ቀን እስከ 08 ቀን 2015 ዓ.ም. በማላዊ በነበረው ቆይታ ከሃገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከማላዊ ፖሊስ አገልግሎት፣ ከማላዊ ኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ዲፓርትመንት ሃላፊዎች ጋር ውይይት አድርጓል ።
በውይይቱም በጅምላ የተቀበሩት ሰዎች የምርመራ ሂደት ፣የተጠርጣሪ ወንጀለኞች ተጠያቂነት እንዲሁም በእስር ላይ ስለሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ዝርዝር መረጃና ተፈተው ወደ አገራቸው በሚመለሱበት ሁኔታ ላይ ስምምነት ተደርጓል።
በዚህ መሰረት በማላዊ በእስር ላይ የሚገኙ 245 ኢትዮጵያውያን ሁሉም በይቅርታ ተፈተው ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ከማላዊ የዓለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት ጋር በጋራ ለመሥራት መግባባት ላይ መደረሱን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
ኢትዮጵያዊያን ናቸው ተብለው ከተጠረጠሩት እና በጅምላ ተቀብረው የተገኙ ሟቾችን በሚመለከት ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ የማላዊ መንግሰት እስከ አሁን ስድስት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ሥር አውሎ ጉዳያቸው በአገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እየታየ መሆኑም ታውቋል።
ቀሪ ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን በመያዝ ለህግ ለማቅረብ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም ተገልጿል።
አጣሪ ቡድኑም በማላዊ የነበረውን ቆይታ በማጠናቀቅ ወደ ዛምቢያ በማምራት ባለፈው ሳምንት ከመዲናዋ ሉሳካ ወጣ ባለ ስፍራ ኢትዮጵያዊን ናቸው ተብለው የተጠረጠሩ 27 ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎ ሁኔታውን የሚመረምር መሆኑም ተገልጿል።
የህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር አሳሳቢ በመሆኑ ችግሩን ለመከላከል የሁሉም አካላት የተቀናጀ ጥረት አስፈላጊ ነው።