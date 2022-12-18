በምርምር የታገዙ የፈጠራ ሥራዎችን በማከናወን በዜጎች ኑሮ መሻሻልና በሀገር እድገት ላይ የድርሻችንን እንወጣለን—ዩኒቨርሲቲዎች

ሐዋሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 9/2015 በምርምር የታገዙ አዳዲስ የፈጠራ ሥራዎችን በማከናወን በዜጎች ኑሮ መሻሻልና በሀገር አድገት ላይ የድርሻቸውን ለመወጣት እየሰሩ መሆኑን ሃዋሳ እና አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲዎች አስታወቁ፡፡
የዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዚዳንቶች ለኢዜአ እንደገለጹት፣ በቀጣይ ሁለት ዓመታት የምርምር ዩኒቨርሲቲዎችን ራስ ገዝ ለማድረግ በመንግስት የተጀመረው ሥራ ለተቋማቱ የበለጠ አቅም የሚፈጥር ነው፡፡
የሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሀገሪቱን ብልጽግና ጉዞ ለማረጋገጥ ድርሻቸው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል።
ተቋማቱ በምርምር የታገዙ አዳዲስ የፈጠራ ሥራዎችን በማበርከት የዜጎችን ኑሮና የሃገሪቱን ልማት ለማሳደግ በትኩረት መስራት እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ የፈጠራ ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን ጠቁመው፣ በውጭ ምንዛሬ የሚገቡ የቤተሙከራ መሳሪያዎችን በመስራት ለ22 ዩኒቨርሲቲዎች በዝቅተኛ ዋጋ ማቅረቡን በማሳያነት ገልጸዋል፡፡
በግብርናው መስክ ዩኒቨርሲቲው ያከናወናቸው የምርምር ሥራዎች ተግባራዊ ውጤት እያመጡ መሆኑን ጠቁመው፣ በ11 ወረዳዎች በተዘጋጀ ኩሬ በሚከናወነው የዓሣ እርባታም ውጤት መገኘቱን አስረድተዋል፡፡
በእንስሳትና በወተት ምርት ላይ የተጀመሩ ስኬታማ ሥራዎች እንዳሉ ያመለከቱት ዶክተር አያኖ፣ “ዩኒቨርሲቲው ከሃዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ጋር አዳዲስ የፈጠራና የምርምር ሥራዎችን እያከናወነ ይገኛል” ብለዋል፡፡
ፕሬዚዳንቱ እንዳሉት ዩኒቨርሲቲው ከ70 በላይ ፕሮጀክቶችን ከዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በትብብር እየሰራ ሲሆን በእዚህም የተገኘው የእውቀት ሽግግር ጠቀሜታው የጎላ ነው።
ዩኒቨርሲቲው በዙሪያው ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ኢኮኖሚያዊ አቅማቸውን ለማሳደግ እየሰራቸው ያሉ ተግባራት እንዳሉም ገልጸዋል፡፡
“በቀጣይ ሁለት ዓመታት የምርምር ዩኒቨርሲቲዎችን ራስ ገዝ ለማድረግ እንደመንግስት የተጀመረውን ሥራ ዩኒቨርሲቲው በምርምር ዘርፍ ያግዛል” ብለዋል፡፡
በተጨማሪም በገበያ ተፈላጊ የሆኑ የሰው ሃይል ማፍራትን ዕድል ስለሚፈጥርለት ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ነው ዶክተር አያኖ የገለጹት።
የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው በምርምር የታገዙ ሥራዎቹን ለአርሶ አደሮቹ እያስተላለፈ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
“በአፕል፣ በእንስሳት እና ዓሣ ሃብት ላይ የሚሰሩ የምርምር ማዕከላትን በማስፋፋት የማህበረሰብ አገልግሎት፣ የምርምር እና የልማት ሥራዎች እንዲመጋገቡ ለማድረግ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
በሀገሪቱ ከ20 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንደሚጠቀምበት በጥናት የተረጋገጠውን የእንሰት ተክል የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ያለውን ጠቀሜታ ታሳቢ አድርጎ እየተሰራበት መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
እንደ ፕሬዚዳንቱ ገለጻ ተቋሙ በውሃ ዘርፍ ጎልቶ ለመውጣት ቤተሙከራዎችን በማሟላትና አዳዲስ ስርዓተ ትምህርቶችን በመቅረጽ የተለያዩ ሥራዎችን እያከናወነ ይገኛል።
የሕዳሴ ግድብን ጨምሮ ድንበር ተሻጋሪ በሆኑ ወንዞች ላይ የሚነሱ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን ማረም የሚችሉ የምርምር ሥራዎችን እየሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ዩኒቨርሲቲው በውሃ መስክ የሚያከናውነው ተግባር ሀገርን ለማሳደግ የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዝም ዶክተር ዳምጠው አስታውቀዋል፡፡
በአባያ እና ጫሞ ሐይቆች በዓሣ ሃብቱ ላይ የሚስተዋለውን ጉዳት ለመቀነስ ተቋሙ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የምርምር ሥራዎችን በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል፡፡
በሕዳሴው ግድብ ለሚከናወነው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሥራ ዩኒቨርሲቲው የበኩሉን አስተዋጾ እያበረከተ መሆኑንም ጠቁመዋል፣ “ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለሀገራዊ ልማት አስተዋጾ ባለው መልኩ መስራት አለብን” ብለዋል።
ትምህርት ሚኒስቴር የዩኒቨርሲቲዎችን አቅም ለማጎልበትና የትምህርት ጥራትን ለማሳደግ ቁልፍ ነው ብሎ የጀመረው ራስን በራስ የማስተዳደር ሂደት በምርምር ሥራዎች እንደሚያጠናክርም ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል፡፡