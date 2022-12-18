ለጥምቀት ወደጎንደር ለሚመጡ ጎብኚዎች ተጨማሪ የቱሪስት መዳረሻዎች ተዘጋጅተዋል

ጎንደር (ኢዜአ) ታህሳስ 9/2015 ለመጪው የጥምቀት በዓል ወደጎንደር የሚመጡ ጎብኚዎችን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም የሚያስችሉ አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ለጉብኝት መዘጋጀታቸውን የከተማው ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታወቀ፡፡
የመምሪያው ሃላፊ አቶ ቻላቸው ዳኘው ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት፣ የጥምቀት በዓል የከተማዋን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃትና የቱሪስት ፍሰቱን ለማሳደግ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል።
በዓሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ በማይዳሰሱ ቅርሶች መመዝገቡን ያስታወሱት ሃላፊው፣ ይህን ሃይማኖታዊ በዓል ለከተማው የቱሪዝም ገቢና የኢኮኖሚ እድገት ለማዋል እየተሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
ለበዓሉ ወደከተማው የሚመጡ ቱሪስቶችን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም በከተማዋ ያሉ የመስህብ ሥፍራዎችን፣ በጎርጎራና በጣና ሐይቅ ደሴቶች እንዲሁም በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የጉብኝት መርሃግብሮች መዘጋጀታቸውንም ሃላፊው አስረድተዋል።
የአካባቢው ጸጋ የሆነውን የአዝማሪዎች የቀደመ ባህላዊ እሴት ለማስተዋወቅ የሚያስችል የአዝማሪዎች ፊስቲቫል ከጥምቀት በዓል አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ እንደሚከናወን ጠቁመዋል።
የአካባቢውን ባህል፣ ወግና ትውፊት ለቱሪስቶች ለማስተዋወቅ የባህል ሳምንት እንደሚዘጋጅም ተናግረዋል።
“በባህል ሳምንቱም የጎዳና ላይ የባህል አልባሳት ውድድር ከማድረግ ባለፈ ባህላዊ ቁሳቁስ፣ የጋብቻ ስርአት፣ የፀጉር አሰራር እና ሌሎች ትይንቶች ይቀርባሉ” ብለዋል።
አቶ ቻላቸው እንዳሉት የብሔራዊ አንድነትና የአብሮነት እሴቶችን ለመገንባት የሚያስችሉ ዝግጅቶችም የበዓሉ አካል ናቸው።
እንደሃላፊው ገለጻ ባለፈው ዓመት የጥምቀት በዓል ከ300 ሺህ በላይ የሀገር ውስጥና የውጪ ጎብኚዎች የአካባቢውን የቱሪስት መዳረሻዎች በመጎብኘታቸው የከተማውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ማነቃቃት ተችሏል፡፡
“በዘንድሮ በዓልም የአካባቢውን እምቅ የቱሪዝም ሀብት በስፋት በማስተዋወቅ ከ700 ሺህ በላይ ቱሪስቶች ጎንደር ከተማና አካባቢው የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎችን እንዲጎበኙ ይደረጋል” ብለዋል፡፡
ይህም በኮቪድ-19 እና በነበረው ጦርነት ተቀዛቅዞ የነበረውን የቱሪስት ፍሰት ወደነበረበት እንዲመለስ ከማድረግ ባሻገር የጎብኚዎችን ቁጥር ለማሳደግና የቆይታ ጊዜ ለማራዘም ፋይዳ እንዳለው አስረድተዋል፡፡
በመጪው ጥር ወር የሚከበረውን የጥምቀት በዓል ስኬታማ ለማድረግ እንዲቻል በከተማ ደረጃ አንድ ዐቢይ ግብረሃይልና 9 ንዑሳን ኮሚቴዎች ተዋቅረው ወደ ሥራ መግባታቸውንም ገልጸዋል፡፡
ለጥምቀት በዓል ወደ ከተማው የሚመጡ እንግዶችና ቱሪስቶችን በእንግዳ ተቀባይነት ባህል በክብር ለመቀበል እንዲቻል የከተማውን ውበትና ጽዳት እንዲሁም የመሰረተ ልማት ጥገና ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም አቶ ቻላቸው አመልክተዋል።