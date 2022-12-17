በአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው የተጀመሩ የልማት ሥራዎችን በውጤታማነት ለመተግበር የገቢ አሰባሰብ አቅምን ማጎልበት ይገባል-አቶ አህመድ ሽዴ

አዲስ አበባ (አዜአ) ታህሳስ 8/2015 በአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው የተጀመሩ የልማት ሥራዎችን በውጤታማነት ለመተግበር የገቢ አሰባሰብ አቅምን ማጎልበት እንደሚገባ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ ገለጹ፡፡
የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር እና የገቢዎች ሚኒስቴር ከክልል የፕላን፣ ገንዘብና የገቢ ቢሮዎች ጋር የሚያደርጉት የጋራ የምክክር መድረክ በአርባ ምንጭ ከተማ እየተካሄደ ነው፡፡
የምክክር መድረኩ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን፤ የፌዴራልና ክልል ከፍተኛ የሥራ ኋላፊዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ፡፡
የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ባለፉት ሦስት ዓመታት በአገር አቀፍ ደረጃ በርካታ ተግዳሮቶች የገጠሙ ቢሆንም ችግሮቹን በመቋቋም የተሻሉ የልማት ሥራዎች ተከናውነዋል፡፡
በምክክር መድረኩም በልማት ዕቅዶች፣ በፊስካል ፖሊሲ፣ በመንግሥት ገቢና ወጪ አፈጻጸምና ዙሪያ ያጋጠሙ ችግሮች ላይ በመምከር የመፍትሔ አቅጣጫዎች እንደሚቀመጡም ነው የተናገሩት፡፡
መንግሥት የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚን ለመዘርጋት የተለያዩ ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ከዚህ አኳያ በገቢ አሰባሰብ፣ በብድርና እርዳታ ፕሮጀክቶች አተገባበር ላይ የጋራ ግንዛቤ በመፍጠር የተሻለ የልማት ሥራዎችን መሥራት ይገባል ብለዋል፡፡
የመንግሥት የፊስካል ፖሊሲ ዋነኛ ግብ ኢኮኖሚው በሚያመነጨው ልክ ገቢ በመሰብሰብ ወጪን መሸፈን መሆኑን ጠቅሰው፤ በታክስ አስተዳደር ላይ የተሰሩ የማሻሻያ ሥራዎች የመንግሥት ገቢ እንዲጨምር ማድረጋቸውን ጠቁመዋል፡፡
ሆኖም እየተሰበሰበ ያለው ገቢ ከአቅም በታች በመሆኑ ይህን ለማሳደግ በቅንጅት ሊሰራ ይገባል ብለዋል፡፡
የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ በበኩላቸው፤ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ የልማት ሥራዎች ውጤታማ የሚሆኑት ተቋማት በተናበበ መልኩ መሥራት ሲችሉ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በተለይም የፕላንና ልማት እንዲሁም ገንዘብ እና የገቢዎች ሚኒስቴር ተቋማት በልማት ዕቅዶች ዙሪያ ተቀናጅተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል፡፡
በተለይ መንግሥት ለሚያቅዳቸው የልማት ሥራዎች የሚሆን ገቢ መሰብሰብ ካልተቻለ ዕቅዶቹን ወደ መሬት ማውረድ አዳጋች ይሆናል ብለዋል።
ከዚህ አኳያ የምክክር መድረኩ በተቋማት መካከል ያለውን ቅንጅታዊ አሰራር ለማጠናከር ሚናው የጎላ ነው ብለዋል፡፡
በመድረኩ ላይ የተገኙት የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይረዳው በየአካባቢው ያሉ ጸጋዎችን ለልማት ለማዋል የተጀመሩ ሥራዎችን ማጠናከር እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
የወጪ ንግድን በማሻሻል ረገድ አበረታች ስኬት መመዝገቡን ጠቅሰው፤ ቅንጅታዊ አሰራሮችን በማጠናከር ገቢ የመሰብሰብ አቅም እንዲጎለብት መሥራት እንደሚገባም አንስተዋል፡፡