ወርቅን ጨምሮ ለግብርና፣ ለእንስሳት እርባታ እና ለሌሎችም የሚውል ሰፊ ለም መሬትና የተፈጥሮ ሃብት ይዘን በድህነት መኖር ሊበቃ ይገባል-ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን

አሶሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 08 ቀን 2015 ወርቅን ጨምሮ ለግብርና፣ ለእንስሳት እርባታ እና ለሌሎችም የሚውል ሰፊ ለም መሬትና የተፈጥሮ ሃብት ይዘን በድህነት መኖር ሊበቃ ይገባል ሲሉ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን ገለጹ፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን ይህን የተናገሩት በክልሉ አሶሳ ከተማ በተለያዩ የእንስሳት እርባታ ስራ ውጤታማ የሆኑ ግለሰቦችንና ማህበራትን በጎበኙበት ወቅት ነው፡፡
በክልሉ በርካታ መልማት የሚችል ሀብት እያለ ህዝቡ በድህነት ውስጥ መኖሩ ሊያበቃ ይገባል ይህ ሁላችንም አመራሮችና ባለሙያዎች በትኩረት እና በቁጭት ማሰብ የሚገባን ጉዳይ ነው ሲሉ ገልጸዋል፡፡
በክልሉ በማህበር እና በግል ተደራጅተው ውጤታማ የሆኑ የህብረተሰቡ ክፍሎች ተሞክሮ በሌማት ትሩፋት ፕሮግራም ለማስፋፋት ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል፡፡
ለተገኘው ውጤት ዘላቂነቱ የክልሉን ሠላም ለመመለስ የከፈልነው መስዋዕትነት በሌማት ትሩፋቱም መድገም ይጠበቅብናል ሲሉ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በተሰማሩባቸው የወተት ምርት እና ዶሮ እርባታ ያኙትን ውጤት በማስቀጠል የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማሟላት እንደሚጥሩ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል አሶሳ ከተማ በግልና በማህበር የተደራጁ የሌማት ቱርፋት መረሃ-ግብር ተሳታፊዎች ገለጹ።
በክልሉ በሌማት ቱሩፋት ከተከናወኑ ተግባራት መካከል በግል እና በማህበር እንስሳት ማደለብ፣ የወተት ላም እና ዶሮ ዕርባታ፣ ንብ ማነብ ላይ የተሰማሩ ይገኙበታል፡፡
በአሶሳ ከተማ በወተት ላም እርባታ ላይ የተሰማሩት አቶ ሲሳይ አማረ በሰጡት አስተያየት፤ ቀደም ብለው በብድር ባገኙት ገንዘብ በሶስት የተሻሻሉ ላሞች ዝርያ የወትት ምርት እንደጀመሩ ተናግረዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት የወተት ላሞቻቸው 30 መድረሳቸውን አመልክተው፤ በቀን እስከ 180 ሊትር ወተት እንደሚያመርቱ ገልጸዋል፡፡
በከተማው በተመጣጣኝ ዋጋ ወተት ከማቅረብ በተጨማሪ እነዚሀ የተሻሻሉ ላሞችን ዝርያ በመሸጥ በሚያኙት ገቢ አሁን ላይ ካፒታላቸው ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ መድረሱን ለኢዜአ አስረድተዋል፡፡
ከ15 ለሚበልጡ ሰዎች የስራ እድል መፍጠራቸውንም አቶ ሲሳይ ገልጸዋል፡፡
የሚሠራ ሰው የማይቀየርበት ምክንያት የለም ያሉት አቶ ሲሳይ፤ በቅርብ ዓመታት ውስጥ የተሻለ ምርት በማቅረብ የአሶሳን የወተት ፍላጎት ለማሟላት እንደሚጥሩ ጠቁመዋል፡፡
ለስራችን መነሻ ገንዘብ አድርገን የጀመርነው የስራ ፈጠራ ሃሳባችንን ነው ያሉት ደግሞ በአሶሳ ከተማ የሚገኘው የቲ.ኤም.ኤ. የእንስሳት እርባታ ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ታረቀኝ መለሰ ናቸው፡፡
ለአብነት አሁን ያሉን ከአንድ ሺህ 700 በላይ ዶሮዎች በየቀኑ ቢያንስ አንድ ሺህ እንቁላሎችን ይጥላሉ ሲሉ ጠቅሰዋል፡፡
የወተት ላሞችም እንዳሏቸው ስራ አስኪያጁ ጠቁመዋል፡፡
የከተማው ህብረተሰብ የእንቁላል እና ወተት ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱና አዋጪም በመሆኑ የልፋታቸውን ያህል ውጤት እያገኙ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ይህም ሰርተው መለወጥ ለሚፈልጉ መልካም አጋጣሚ ነው፤ ከድህነት ለመውጣት ህብረተሰቡ ማንንም ሳይጠብቅ ወደ ስራ መግባት አለበት ሲሉ ገልጸዋል፡፡
ማህበሩ የዶሮ እርባታ ተሞክሮውን በማካፈል ውጤታማ ያደረጋቸው ግለሰቦችና ማህበራት እንዳሉ ጠቁመው፤ አሁን ያለው የመንግስት ድጋፍ የሚበረታታ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
ማህበሩ አሁን የሚያከነውነውን የእንስሳት እርባታ የማሳደግ ራዕይ እንዳለውም አቶ ታረቀኝ አስረድተዋል፡፡
የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አብዱልሙኒየም አብዱልዋሂድ፤ በከተማው የሚገኙ በተለይ የወተት እና እንቁላል ምርት አቅራቢዎች ለመደገፍ አስተዳደሩ ጥረት እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ምርታቸውን በአግባቡ ለነዋሪው እንዲያሰራጩ በከተማው በሚገኙ አስር ቀበሌዎች የመሸጫ ቦታዎች እየተዘጋጁ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
የኑሮ ውድነቱን ለማቃለል ጥረት እንደሚደረግ አቶ አብዱልሙኒዬም አስረድተዋል፡፡