መገናኛ ብዙኃን በኢትዮጵያ የዘላቂ ልማት ግቦችን ማሳካት የሁሉም ዜጎች አጀንዳ እንዲሆን ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 8/2015 መገናኛ ብዙኃን በኢትዮጵያ የዘላቂ የልማት ግቦችን ማሳካት የሁሉም ዜጎች አጀንዳ እንዲሆን ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዘላቂ ልማት ግቦች ፕሮጀክት አስተዳደር ጥሪ አቀረበ።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር “የዘላቂ ልማት ግቦችን ለማሳካት የሚዲያ ሚና” በሚል መሪ ሃሳብ ከመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ጋር ውይይት አካሂዷል።
የዘላቂ ልማት ግቦች እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር በ2015 በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት አባል አገራት የጸደቁ ሲሆን 17 ግቦችን ያካተተ ነው።
ድህነትን ማስወገድ፣ ረሃብን ማጥፋት፣ ጤናማ ማኅበረሰብ መፍጠር፣ ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽ ማደረግ፣ የአካባቢ ብክለትን መቀነስ ደግሞ ከግቦቹ መካከል ተጠቃሽ ናቸው፡፡
በዩኒቨርሲቲው የዘላቂ ልማት ግቦች ፕሮጀክት አስተዳደር አስተባባሪ ዶክተር የሺጥላ ወንድሜነህ መገናኛ ብዙኃን በዘላቂ ልማት ግቦች ላይ ግንዛቤ መፍጠር፣ አፈጻጸሙን መከታተል እና በማሳወቅ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ተናግረዋል፡፡
የዘላቂ ልማት ግቦችን ማሳካት የሕብረተሰቡና የመንግሥት ዋነኛ አጀንዳ እንዲሆን መሥራት እንዳለባቸውም ነው የተናገሩት፡፡
የዘላቂ ልማት ግቦች አብዛኛውን ጊዜ የዓለም አቀፍ ተቋማት ጉዳይ ብቻ ተደርጎ የመውሰድ ዝንባሌ መኖሩን ጠቅሰው፤ ጉዳዩ የሁሉንም ዜጎች ኑሮ እንደሚመለከት አብራርተዋል፡፡
ከዚህ አኳያ መገናኛ ብዙኃን ሕብረተሰቡ አጀንዳውን የእኔ ጉዳይ ነው ብሎ እንዲወስደውና ለተግባራዊነቱም ሚናውን እንዲወጣ ግንዛቤ መፍጠር እንደሚጠበቅባቸው አውስተዋል፡፡
የዘላቂ ልማት ግቦችን ለማሳካት የሚከናወኑ ተግባራት የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት እንደሚያግዙ ተናግረዋል፡፡
ከዚህ አኳያ መንግሥት በተለይ በምግብ ራስን ለመቻል እያከናወናቸው ያሉ ተግባራት አበረታች መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
ነገር ግን ሌሎች የልማት ግቦችን ለማሳካት ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም ነው ያነሱት፡፡
በውይይቱ የተሳተፉ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በበኩላቸው ግቦቹን ለማሳካት ዘላቂ ሰላም መስፈን እንዳለበት ጠቅሰው፤ ለዚህ ደግሞ መገናኛ ብዙኃን በጉዳዩ ላይ አጀንዳ ቀርጸው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል፡፡
ሕብረተሰቡ በጉዳዩ ላይ የተሻለ ግንዛቤ በመያዝ የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ቀጣይነት ባለው መልኩ መሥራት እንዳለባቸውም ጠቅሰዋል፡፡
ከዚህ አኳያ የበኩላቸውን ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡