በኢትዮጵያ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተደራሽነትና ጥራት ለማሻሻል የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራት እየተከናወነ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 8/2015 በኢትዮጵያ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተደራሽነትና ጥራት ለማሻሻል የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራት እየተከናወነ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
የጤና ሚኒስቴር የቤተሰብ ዕቅድ ትግበራን ማጠናከር የሚያስችል አገራዊ የምክክር መድረክ አካሂዷል።
በኢትዮጵያ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ሽፋን 41 በመቶ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ።
በአምስት ዓመት የጤና ትራንስፎርሜሽን የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ሽፋንን ወደ 50 በመቶ ለማድረስ ታቅዷል።
የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎትን ተደራሽ ማድረግና ጥራት በማረጋገጥ የእናቶችና የህፃናት ሞት ከ30 እስከ 40 በመቶ መቀነስ እንደሚቻልም ይነገራል።
በጤና ሚኒስቴር የእናቶችና ህፃናት ጤና ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም እንደገለጹት፤ የዛሬው መድረክ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ጥራትና ፍትሃዊ ተደራሽነትን ለማጠናከር ያለመ የግንዛቤ ማስጨበጫ ነው።
በቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት እያጋጠሙ ስላሉ ተግዳሮቶች እና ቀጣይ የትኩረት መስኮች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
ኢትዮጵያ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተደራሽነትን በማሳደግ ረገድ አስደናቂ እድገት እያስመዘገበች እንደምትገኝ ዳይሬክተሯ ገልጸው፤ ይህንን ለማስቀጠል የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ በስፋት እየተሰራ ነው።
በተለይ የግብአት ሰንሰለት አቅርቦት እንዳይቋረጥ የሚያደርጉ አሰራሮች እየተተገበሩ ነው ብለዋል።
የቤተሰብ ዕቅድ ተደራሽነትና የአገልግሎት ጥራት ለመጨመር ከመሥራት ባለፈ የወሊድ መከላከያ አማራጮችን ጥራታቸውን በመለየት አገልግሎት ላይ እንዲውሉ እየተደረገ መሆኑን ነው የገለጹት።
ሌሎች ባለድርሻ አካላት ይህንን አጠናክሮ በማስቀጠል የእናቶችና ህፃናትን ሞት ለማስቀረት እየተሰራ ያለውን ሥራ ማገዝ ይገባቸዋል ብለዋል።
በመሆኑም አሁን ላይ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎትን ይበልጥ ለማስፋፋትና ጥራቱን ለማሻሻል የግብአት አቅርቦት ችግር በመኖሩ ምክንያት ለጋሾችና ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮች ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል።
በኢትዮጵያ የእርግዝና መከላከያ ሥርጭት መጠን እ.አ.አ በ2000 ከነበረበት 6 በመቶ ወደ 41 በመቶ ከፍ ማለቱን መረጃዎች ያሳያሉ።