ምሁራን ታላላቅ ፕሮጀክቶችን በምርምር ማገዛቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ቀረበ

ጎንደር (ኢዜአ) ታህሳስ 8 ቀን 2015 ምሁራን የተጀመሩ ሰፋፊ የልማት ፕሮጀክቶችን በጥናትና በምርምር ማገዛቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ቀረበ።
በአማራ ክልል የሚገኙ የከፍተኛው ትምህርት ተቋማት 23ኛው ፎረም ጉባኤ “ጠንካራ አጋርነት ለመልሶ መቋቋም፣ መልሶ ግንባታና ለሁለተናዊ እድገት” በሚል መሪ ሀሳብ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት እየተካሄደ ነው።
በጉባኤው የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ፤ በክልሉ መንግስትና ባለሃብቶች ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን እየተገበሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በቱሪዝም፣ በማዕድን ሀብት ልማት፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግና በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ክልሉ ያለውን እምቅ ሀብት በማልማት ለቀጣይ ስኬት አመላካች የሆኑ ውጤቶች እየተገኙ መሆኑን ተናግረዋል።
ለዚህም የቡሬ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክና ለፓርኩ ግብአት የሚያቀርቡ ሰባት የሽግግር ማዕከላት ግንባታን በማሳያነት ጠቅሰው ፤በፓርኩ የገባው አንድ ባለሃብት ዘንድሮ 27 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማስገኘቱን አስታውቀዋል።
በክልሉ በዓመት ከሁለት ሚሊዮን ኩንታል የማይበልጠውን የአኩሪ አተር ምርት ባለፈው ክረምት በስፋት መስራት በመቻሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሰባት ሚሊዮን ኩንታል ማሳደግ መቻሉን አስረድተዋል፡፡
እንደ ሀገር የተጀመረው የመኸርና የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በክልሉም በስፋት በመካሄዱ ለመጀመሪያ ጊዜ የስንዴ ምርትን ወደ ውጭ ለመላክ የሚያስችል አቅም ተፈጥሯል ብለዋል።
በእውቀትና በምርምር በመደገፍ በኩል በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሰፊ ስራዎች ማከናወናቸውን ጠቁመው፤ ሀገራዊ ግቡ እንዲሳካ የጀመሩትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።
ምሁራን የተጀመሩ ታላላቅ የልማት ፕሮጀክቶችን በጥናትና ምርምር ማገዛቸውን እንዲያጠናክሩም ጥሪ አቅርበዋል።
ዩኒቨርሲቲዎች ፎረምም አዳዲስ ሃሳቦችን በማፍለቅ፣ በጥናትና ምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት የጀመራቸውን ስራዎች ዳር ለማድረስም የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል።
በተለይም አዳዲስ አሰራሮችንና ቴክኖሎጂዎች በማምጣት የእውቀትና የክህሎት ሽግግርን በማፋጠን በኩል በትብብር መስራት እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የፎረሙ ሰብሳቢና የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ በበኩላቸው፤ ፎረሙ በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን በመደገፍ በኩል ማህበራዊ ሃላፊነቱን ሲወጣ መቆየቱን ገልጸዋል።
በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት የፕሮጀክቶችን ውጤታማነት በማረጋገጥ ጅምሮች መኖራቸውን ጠቁመው፤ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጥናቶችን በማካሄድ ለክልሉ መንግስት ምክረ ሃሳብ እያቀረበ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ፎረሙ የዩኒቨርሲቲዎችን አቅም በማሰባሰብ በድህነት ቅነሳ ላይ በማተኮር ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ አስረድተዋል፡፡
በጉባኤው ዩኒቨርሲቲዎቹ በጋራ ያካሄዷቸውን የምርምር ስራዎች፣ በትምህርት ጥራት፣ በማህበረሰብ አቀፍ የልማት ስራዎችና በሀገራዊ እሴቶች ግንባታ ላይ ውይይት በማካሄድ የተሞክሮ ልውውጥ እንደሚደረግ ይጠበቃል።
ለሶስት ቀናት በሚቆየው ፎረሙ ላይ በክልሉ የሚገኙ የ10 ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዚዳንቶችና ምክትል ፕሬዘዳንቶች እንዲሁም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች እየተሳተፉ እንደሚገኙ ተመልክቷል።
ፎረሙን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀው የቴክኖሎጂ የፈጠራና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎች አውደ ራዕይ በተሳታፊዎች ተጎብኝቷል።