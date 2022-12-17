በደቡብ ክልል ከ2 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ህጻናት የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት ሊሰጥ ነው

ሐዋሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 08 ቀን 2015 በደቡብ ክልል እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ 2 ሚሊየን 149 ሺህ 342 ህፃናት የተቀናጀ የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት በዘመቻ እንደሚሰጥ የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው በዘመቻ የሚሰጠውን የተቀናጀ የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት አስመልክቶ ከሚዲያ አካላት ጋር በሀላባ ከተማ ውይይት አድርጓል።
በክልሉ ጤና ቢሮ እናቶች ሆፃናትና ስርዓተ ምግብ ዳይሬክቶሬት የክትባትና የህፃናት ጤና ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ተመስገን አብዲ እንደገለፁት፤ ክትባቱ ከታህሳስ 17 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀናት ይሰጣል።
በዘመቻው ከኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት በተጨማሪ መደበኛ ክትባት ያልተከተቡና ያቋረጡ ህፃናት ተለይተው ያልወሰዷቸውን የተለያዩ የበሽታ መከላከያ ክትባቶች ይወስዳሉ ብለዋል።
የአንጀት ትላትል እንክብልና የቫይታሚን ኤ ጠብታ የሚሰጥ ሲሆን የተወሳሰበ የምግብ እጥረት፣ በወሊድ ጊዜ ሊፈጠር የሚችል የፊስቱላ ችግርና የቆልማማ እግር ልየታ በማድረግ ህክምና እንዲያገኙ የሚደረግ መሆኑንም ጠቁመዋል።
የክትባት ዘመቻው ስኬታማ እንዲሆን የመገናኛ ብዙሃን የህብረተሰቡን ግንዛቤ በማሳደግ ሀላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
የክትባት ባለሙያው አቶ ተካልኝ ሳህሌ በበኩላቸው ኩፍኝ፣ የሳምባ ምችና ተቅማጥን የመሳሰሉ በሽታዎችን ለመከላከል መንግስት ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ክትባትን ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል።
የክትባት ዘመቻው በተቀናጀ መልኩ የሚሰጥ በመሆኑ መገናኛ ብዙሃን በትኩረት ሊሰሩ ይገባል ያሉት የቢሮው የኮሙኒኬሽን ባለሙያ ወይዘሮ ቤቴልሄም እምነቴ፤ በተለያየ ቋንቋ ትክክለኛውን መረጃ ለህብረተሰቡ በማድረስ ዘመቻው የተሳካ እንዲሆን በቅንጅት ይሰራል ብለዋል።