በኦሮሚያ ክልል በ50 ወረዳዎች ላይ የተከናወነ የአደጋ ስጋት ቅነሳ ጥናት የክልሉ ቡሳ ጎኖፋ አመራሮች ተረከቡ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 8/2015 የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በኦሮሚያ ክልል በ50 ወረዳዎች ላይ ያከናወነውን የአደጋ ስጋት ቅነሳ ጥናት ለክልሉ ቡሳ ጎኖፋ አመራሮች አስረክቧል፡፡
ጥናቱን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ነሲቡ ያሲን ለኦሮሚያ ቡሳ ጎኖፋ ኃላፊ አቶ ሙስጠፋ ከድር አስረክበዋል።
ምክትል ኮሚሽነሩ በዚሁ ወቅት እንዳሉት ጥናቱ የአደጋ ተጋላጭነትን ለመቀልበስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ።
እንዲሁም አደጋን ተቋቁሞ ለማለፍ ያሉ አቅሞችን የሚያመላክት መሆኑን ጠቁመዋል።
ኮሚሽኑ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የአደጋ ቅነሳ አቅሞችን ጥቅም ላይ ለመዋል ከክልል መንግስታት እና ከአካባቢ ማህበረሰቦች ጋር እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የኦሮሚያ ቡሳ ጎኖፋ ኃላፊ ሙስጠፋ ከድር በበኩላቸው ጥናቱ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስራዎችን ለማከናወን እንደሚያግዝ ተናግረዋል፡፡
ይህም በክልሉ የሚከሰቱ ሰው ሰራሽ እና የተፈጥሮ አደጋዎች በተቀናጀ መንገድ ምላሽ ለመስጠት አቅም የሚፈጥር መሆኑን ጠቁመዋል።
”ቡሳ ጎኖፋ” የገዳ ስርዓት አካልና የኦሮሞ ሕዝብ ጥንታዊ የመረዳጃ ስርዓት ሲሆን፤ የኦሮሞ ህዝብ ሰው ሰራሽም ይሁን ተፈጥሯዊ ችግር ሲያጋጥመው ችግሩን ለማለፍ እርስ በርስ የሚረዳዳበት ባህላዊ እሴት ነው፡፡