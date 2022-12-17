የደጎዲያ ጎሳ ባህላዊ መሪ ወበር አብዲሌ ወበር አብዲ የሰላም የክብር ሜዳሊያ ተበረከተላቸው

ጅግጅጋ ፤ ታህሳስ 8 ቀን 2015(ኢዜአ) የደጎዲያ ጎሳ ባህላዊ መሪ ወበር አብዲሌ ወበር አብዲ ከቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የተበረከተላቸው ዓመታዊ የሰላም ሜዳሊያ ተረከቡ።
የክብር ሚዳሊያ ከሱማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ከአቶ ሙስጠፌ እጅ ዛሬ በጅግጅጋ ከተማ በተከናወነ ስነ ስርዓት ነው የተረከቡት።
በኢትዮጵያ ፣ በሶማሊያና በኬንያ የሚገኘው የዲጎዲያ ጎሳ ባህላዊ መሪ የሆኑት ወበር አብዱላሂ ወበር አብዲ በግጭቶች ምክንያት በአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች ቤትና ንብረት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ከተለያዩ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ጋር በጋራ የሚሰሩ የሰላም አባት መሆናቸው በስነ- ስርዓቱ ላይ ተገልጿል።
የሽልማት ስነ ስርዓቱ ከሶማሌ ማህበረሰብ ጎሳዎች መካከል አንዱ በሆነው ደጎዲ ጎሳ ባህላዊ መሪ የሆኑት ወባር አብዲሌ ወባር አብዲ በቀጠናው ሰላም ለማስፈን ያበረከቱት አስተዋጽኦ እውቅና ለማስጠት ታስቦ መሆኑን ተመልክቷል ።
በተለይ ወባር አብዲሌ መልካም ስራዎች ከፍ ለማድረግ ለሰላም ያላቸው አርዓያነት ሌሎች እንዲከተሉ ለማበረታታት እንደሆነ ተወስቷል።
በስነ ስርዓቱ ላይ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሀመድ ባደረጉት ንግግር፤ ለወበር አብዲሌ የተበረከተላቸው የክብር ሚዳሊያ ለህዝቦች ሰላም ሲሉ ጠንክረው በመስራታቸው የተሰጠ ሽልማት ነው ብለዋል።
ወበር አብዲሌ ለሶማሌ ጎሳ መሪዎች ትልቅ ምሳሌ መሆናቸውን ገልጸው፤ ሌሎች ባህላዊ የማህበረሰብ መሪዎችም አርዓያነታቸውን እንዲከተሉ ጠይቀዋል።
በቀጠናው የሰላም አባት የሆኑት ወበር አብዲሌ ወበር አብዲ የተሰጣቸው ሜዳሊያ ለሶማሌ ጎሳ መሪዎች የተሰጠ እውቅና መሆኑን የገለጹት ደግሞ የሶማሌ የሀገር ሽማግሌዎች ሸንጎ ሰብሳቢ ገራድ ኮልሚዬ ገራድ መሀመድ ናቸው።
ወበር አብዲሌ ወበር አብዲ ሜዳሊያውን ከተረከቡ በኋላ ለህዝቦች ሰላምና አንድነት ዱዓ በማድረግ አመስግነዋል።
በስነ ስርዓቱ ላይ ከጎረቤት ኬንያና ሶማሊያ የመጡ የአስተዳደርና ባህላዊ ማህበረሰብ መሪዎች፣ የፌደራል አካላት፣ አባገዳዎች፣ የሶማሌ ክልል ሀገር ሽማግሌዎች ሸንጎ አባላት፣ ኡለማዎች፣ ሴቶችና ወጣቶች ተሳትፈዋል።