“ዘ ኒው ኤጅ ኦፍ ኢምፓየር” የተሰኝ መጽሃፍ ተመረቀ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 7/2015 በእንግሊዛዊው ፕሮፌሰር ኬሂንዴ አንድሪውስ የተጻፈው “ዘ ኒው ኤጅ ኦፍ ኢምፓየር” የተሰኝ መጽሐፍ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀ።
የመጽሐፋ ጸሃፊ ፕሮፌሰር ኬሂንዴ አንድሪውስ በአፍሪካዊያንና በምዕራቡ ዓለም በሚኖሩ አፍሪካውያን ወንድሞችና እህቶች መካከል ጠንካራ ግንኙነት ለመፍጠር የሚጥሩ ፓን አፍሪካኒስት ጭምር ናቸው።
ምዕራባውያን በተለይ በሳይንስ፣ ኢንዱስትሪ እና ፖለቲካ ያደረጉት አብዮት አሁን ያለው ሁኔታ እንዲፈጠር እንዴት ምክንያት እንደሆነ በመጽሐፉ ተመልክቷል።
መጽሐፉ አሁን ያለውን ዓለም አቀፋዊ ሥርዓት ተንተኖ የሚያስረዳ ሲሆን በ21ኛው ክፍለ ዘመን የጥቁሮች ተራማጅ አስተሳሰብ ላይ ዳሰሳ አድርጓል።
መጽሐፋቸው የአፍሪካ ችግሮችን ዘርዘር አድርጎ እንደሚያስረዳ ገልፀው መፍትሄው በፓን አፍርካኒዝም እሳቤ በጋራ መቆም ነው ብለዋል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በበኩላቸው ዩኒቨርስቲዎች በምርምር ሥራዎችም ሆነ መጽሐፍት ላይ ውይይት በማድረግ የማንቃት ሥራ መሥራት አለባቸው ብለዋል።
በዚህ ረገድ በዚህ ጉዳይ ላይ ለሚማሩና ለሚመራመሩ ምሁራን በመሰል መጽሐፍት ውይይት መደረጉ ፋይዳው የጎለ ነው ብለዋል።
በመጽሐፉ ምረቃ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢለኔ ስዩምን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።