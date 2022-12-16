‘ቲዬንቶ’ እና ‘ቲ ሞዴል’ ታሪካዊዎቹ የዓለም ዋንጫ ኳሶች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 7/2015 የመጀመሪያው የፊፋ ዓለም ዋንጫ እ.አ.አ በ1930 በኡራጓይ አስተናጋጅነት መካሄዱ ይታወቃል።
በዓለም ዋንጫው ኡራጓይን ጨምሮ 13 አገራት ተሳትፈዋል።
እ.አ.አ ሐምሌ 30 በስታዲዮ ሴኔቴናሪዮ በተደረገው የፍጻሜ ጨዋታ ኡራጓይ ፓብሎ ዶራዶ፣ ሆዜ ፔድሮ ሲያ፣ ቪክቶሪያኖ ኢሪአርቴና ሄክቶር ካስትሮ ባስቆጠሯቸው ግቦች አርጀንቲናን 4 ለ 2 በማሸነፍ ታሪካዊውን የመጀመሪያ ዋንጫ አንስታለች።
ካርሎስ ፔዩቼሌ እና ጉሌርሞ ስታቢሌ ለአርጀንቲና ግቦቹን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው።
በዚህ የፍጻሜ ጨዋታ ሁለት ኳሶች ጥቅም ላይ ውለዋል።
አርጀንቲና በመጀመሪያ አጋማሽ ጥቅም ላይ የዋለውን ‘ቲዬንቶ’ የሚል መጠሪያ ያለው ኳስን አቅርባለች።
በሁለተኛው አጋማሽ አገራቱ የተጫወቱበትን ኳስ ያዘጋጀችው ኡራጓይ ስትሆን ስያሜው ‘ቲ ሞዴል’ ይሰኛል።
ታዲያ ‘ቲ ሞዴል’ ከ ‘ቲዬንቶ’ አንጻር ትልቀት እና ክብደት ያለው ኳስ እንደነበረ ፉትቦል ሂስትሪ ዶት ኔት ዘግቦታል።