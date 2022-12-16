የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሐሳቦች ላይ የጠራ ግንዛቤ በመፍጠር በኢትዮጵያ ብዝሃነትና አንድነት ሚዛናቸውን ጠብቀው እንዲሄዱ ለማድረግ እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 07 ቀን 2015 የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሐሳቦች ላይ የጠራ ግንዛቤ በመፍጠር በኢትዮጵያ ብዝሃነትና አንድነት ሚዛናቸውን ጠብቀው እንዲሄዱ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የፌዴራሊዝም አስተምሕሮ ማዕከል ገለፀ።
ማዕከሉ በፌዴራሊዝም፣ ሕገ-መንግሥትና ሕገ-መንግሥታዊነት የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ለመንግሥት ሰራተኞች የአሰልጣኞች ሥልጠና ሰጥቷል።
የማዕከሉ ዳይሬክተር ዶክተር ኃይለየሱስ ታዬ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት የፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳቦች የአብሮነት፣ የብዝሃነትና የእኩል ተጠቃሚነት እሳቤ የሚራመድበት ነው።
ለዚህም የመገናኛ ብዙሃንን ጨምሮ የመንግሥት ሠራተኛው በፌዴራሊዝም ጽንሰ ሐሳቦች ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማሳደግ የተለያዩ ሥልጠናዎች መዘጋጀታቸውን ጠቁመዋል።
በፌዴራሊዝም፣ በሕገ-መንግሥት፣ ሕገ-መንግሥታዊነት የሲቪል ሰርቪሱን ክህሎትና እውቀት ማሳደግ ደግሞ አገራዊ አንድነትና ትስስርን ለማጠናከር እንደሚረዳ ገልፀዋል።
ሥርዓቱ እንደ ኢትዮጵያ ላሉና ብዝሃነት ለሚስተናገድባቸው አገራት ልማትና እድገት እንዲሁም አብሮነት መፍትሔ ሲሆን እሳቤው ጠንካራ አገር ለመገንባት ቁልፍ መንገድ እንደሆነም ገልፀዋል።
ሥልጠናው የመንግሥት ሠራተኞች በተለይ በጽንሰ ሐሳቡ ላይ በቂ አረዳድ ይዘው በየአካባቢያቸው ለሚገኙ ዜጎች ግንዛቤ እንዲፈጥሩ ለማድረግ የተዘጋጀ መሆኑን ጠቁመዋል።
በፌዴራሊዝም ሥርዓት የሕዝቦችን የሥልጣን ባለቤትነት፣ የፖለቲካ ተሳትፎና ተጠቃሚነት የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ ተፈጥሮልናል ያሉት ደግሞ የሥልጠናው ተሳታፊዎች ናቸው።
ሥልጠናው በአገር ግንባታ ሂደት ውስጥ የዜጎች ሚና፣ የክልሎች ድርሻና የሥልጣን ክፍፍልን ላይም የጠራ ግንዛቤ እንዲጨብጡ ማስቻሉንም ነው የተናገሩት።
ኢትዮጵያም ብዝሃነትነን የምታስተናግድ አገር በመሆኑዋ የፌዴራሊዝምን ጽንሰ ሐሳብ ተግባራዊ ማድረጓ ለሕዝቦች አንድነት የጎላ ጠቀሜታ እንደሚኖረው መገንዘባቸውንም እንዲሁ።