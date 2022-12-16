ባለፉት አምስት ወራት የታለመ የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ በመደረጉ 29 ቢሊዮን ብር ወጪ ማዳን ተችሏል-የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን

አዳማ (ኢዜአ) ታህሳስ 7/2015 ባለፉት አምስት ወራት የታለመ የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ በመደረጉ 29 ቢሊዮን ብር ወጪ ማዳን መቻሉን የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ገለጸ።
በባለስልጣኑ የነዳጅ ውጤቶች የግብይት ስታንዳርድ ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አቶ ለሜሳ ቱሉ ለኢዜአ እንደገለጹት የታለመ የነዳጅ ድጎማ ያስፈለገው በፊት የነበረውን የጅምላ ድጎማ ለማስቀረትና የነዳጅ ዕዳ መክፈል እንዲቻል ነው።
“የጅምላ ድጎማ በነበረ ወቅት በየወሩ መንግስት ከ10 እስከ 14 ቢሊዮን ብር ኪሳራ ይደርስበታል” ያሉት አቶ ለሜሳ፤ ለኪሳራው ትልቁ መንስኤ መንግስት ነዳጅ ከውጭ ከስገባበት ዋጋ በታች በጅምላ ድጎማ ስለሚያቀርብ ነው ብለዋል።
ባለፈው ዓመት 2014 ዓ.ም ሰኔ ወር ብቻ እስከ 14 ቢሊዮን ብር ኪሳራ ደርሶ ነበር ያሉት ዳይሬክተሩ በዚያ ሁኔታ ነዳጅን እንደ ሀገር ማቅረብ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ይደረስ እንደነበር አስታውሰዋል።
ያከመሆኑ በፊት መንግስት የጅምላ የነዳጅ ድጎማ በማንሳት መክፈል የሚችለው በራሱ ገዝቶ እንዲጠቀምና የማይችለው ሰፊው ህብረተሰብ ደግሞ የታለመ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ እንዲሆን ስርዓት መዘርጋቱን ተናግረዋል።
የታለመ የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ በመሆኑም በየወሩ ከ10 እስከ 14 ቢሊዮን ብር በጅምላ የነዳጅ ድጎማ ሲደርስ የነበረውን ኪሳራ አስቀርተናል ያሉት አቶ ለሜሳ፤ አሰራሩ ተግባራዊ ባይሆንና በጅምላ ድጎማ ብንቀጥል ባለፉት አምስት ወራት ብቻ እስከ 60 ቢሊዮን ብር ኪሳራ ይደርስ ነበር ብለዋል።
የታለመ የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ በመደረጉም ይደርስ የነበረውን ወርሃዊ ኪሳራ ከ14 ቢሊዮን ወደ 5 ቢሊዮን ማውረድ በመቻሉ ባለፉት አምስት ወራት የታለመ የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ በመደረጉ 29 ቢሊዮን ብር ወጪ ማዳን ተችሏል ብለዋል።
የታለመው የነዳጅ ድጎማ ስርዓት የመንግስት ወጪና ኪሳራን መቀነስ ብቻ ሳይሆን በዘርፉ የሚፈፀመው ኮንትሮባንድና ህገ ወጥ ንግድን ጨምሮ የነዳጅ ብክነትን ለመቀነስ መቻሉንም ጨምረው ገልጸዋል።
በዚህም “እስከ አሁን የተከማቸውን የላኪ ሀገራት ዕዳ ሙሉ በሙሉ የመክፈል አቅም ይፈጠራል” ያሉት አቶ ለሜሳ፤ ከነዳጅና የነዳጅ ውጤቶች በየወሩ 5 ቢሊዮን ብር ገቢ እየተገኘ መሆኑንም ተናግረዋል።
በሂደትም ሙሉ በሙሉ ነዳጅን ያለ ኪሳራ ከውጭ በገባበት ዋጋ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ወጪንና ያለበትን ዕዳ ከመክፈል እንፃር ውጤት ተገኝቷል ያሉት ዳይሬክተሩ፤ ነገር ግን የታለመ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚው ህብረተሰብ ዘንድ መድረሱ ላይ አሁንም ክትትሉ መጠናከር እንዳለበት ተናግረዋል።
ድጎማው ህዝቡ ዘንድ እንዲደርስም የተቀናጀ ቁጥጥርና ክትትል እንዲሁም የአሰራር ጥሰት በሚፈፅሙት ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰድ ይገባል ብለዋል።
መንግስት ለታለመ የነዳጅ ድጎማ ወጪ እስከ ህዳር 30 ቀን 2015 ዓ.ም 3 ቢሊዮን ብር ማውጣቱን ጠቅሰው፤ ገንዘቡ ህዝቡ ዘንድ የማይደርስና ህገወጦች ኪሳቸውን የሚሞሉበት ከሆነ ድጎማው ቀርቶ ገንዘቡ ወደ ሌላ አማራጭ መዞር አለበት ነው ያሉት።
ዳይሬክተሩ አክለውም ነዳጅ በኮንትሮባንድ መልክ ይወጣ የነበረው በቦረናና ሱማሌ ክልል በመሆኑም ወደዚህ አካባቢ የሚለካውን ነዳጅ በኮታ በመደረጉ ችግሩን 70 በመቶ መቀነስ መቻሉን ጠቅሰዋል።
ሌላው ችግር በሀገር ውስጥ የነዳጅ ማደያዎች አካባቢ ያለው ነዳጅን በሮቶ፣ በበርሜልና በጃሪካን በጥቁር ገበያ በማሸሽ ሰው ሰራሽ እጥረት የሚፈጥሩ ማደያዎችና ነዳጅ አመላላሽ ቦቴዎች ላይም ቁጥጥር እንደሚደረግ ተናግረዋል።
ነዳጁን በከፍተኛ ትርፍ በመሸጥ በህዝቡ ኪሳራ የሚነግዱ ማደያዎችና ነዳጅ አመላላሽ አካላት ላይ የተቀናጀና ጠንካራ እርምጃ መውሰድና ቁጥጥር ማድረግ እንዲሁም ህጉንና መመሪያውን ተፈፃሚ ማድረግ ይገባል ብለዋል።
በአዳማ ከተማ ንግድ ጽሕፈት ቤት የሸማቾች መብት ማስከበር ባለሙያ አቶ ጀማል አማን በበኩላቸው ነዳጅን በጥቁር ገበያ የሚያሸሹ ማደያዎች ላይ ጠንካራ የክትትልና ቁጥጥር ስራ እንሰራለን ብለዋል።
በተለይም የታለመ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚዎች ለተፈለገው ዓላማ ያለማዋልና ነዳጅ በመደበቅ ሰው ሰራሽ እጥረት የሚፈጥሩ ማደያዎች መኖራቸውን ተናግረዋል።
ችግሩን ለመፍታትም ከቴሌ ብር፣ ትራንስፖርት፣ የፀጥታ አካላትና በከተማዋ ካሉ 16 የነዳጅ ማደያዎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ።