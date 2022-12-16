መንግሥት የዋጋ ግሽበት በዘላቂነት ለማረጋጋት ምርታማነትን ማሳደግ አለበት-የምጣኔ ኃብት ባለሙያዎች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 7/2015 መንግሥት በአገሪቱ የሚስተዋለውን የዋጋ ግሽበት በዘላቂነት ለማረጋጋት ምርታማነትን ማሳደግ ላይ ትኩረት አድርጎ መሥራት እንዳለበት የምጣኔ ኃብት ባለሙያዎች አሳሰቡ።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የምጣኔ ኃብት ምሁራን እንደገለጹት፤ አሁን ላይ የሚስተዋለውን የዋጋ ግሽበት ለማቃለል መንግሥት በጥናት ላይ የተመረኮዘ መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል።
ችግሩን ለመፍታትም የምርትና አገልግሎትን አቅርቦት ሂደት፣ የአገሪቱን የፊስካልና ሞኒተሪንግ ፖሊሲን እንዲሁም ሌሎች ምክንያቶችን መፈተሽ እንደሚገባ ነው የጠቆሙት።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የንግድ ሥራ ኮሌጅ የኢኮኖሚክስ መምህሩ ዶክተር ብርሃኑ ደኑ እንደገለጹት አሁን በአገሪቱ የተከሰተው የዋጋ ንረት የተፈጠረው በምርትና አገልግሎት አቅርቦት እጥረት ነው።
በአቅርቦትና ፍላጎት መካከል ያለው ሰፊ ልዩነት የችግሩ ምክንያት መሆኑን ጠቁመው በተጓዳኝም ምርቶችን መደበቅ (የኢኮኖሚ አሻጥር) እንደ ምክንያትነት እንደሚጠቀሱ አብራርተዋል።
በመሆኑም መንግሥት በአገሪቱ የሚስተዋለውን የዋጋ ንረት በዘላቂነት ለማረጋጋት የምርት ማሳደግ ላይ ትኩረት አድርጎ መሥራት እንደሚገባው ነው ምክረ-ሃሳብ የሰጡት።
ሌላኛው የኢኮኖሚ ምሁርና ተመራማሪ ዶክተር አደም ፍቶ በበኩላቸው የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት መንግሥት መነሻዎቹን ሊያጤንና መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል።
በተለይም ደግሞ መንግሥት ችግሩን ለማቃለል ያስቀመጣቸውን ብሔራዊ አቅጣጫዎች በአግባቡ መፈጸምና ግቦቹን ለማሳካት በትኩረት መሥራት እንደሚገባ ገልጸዋል።