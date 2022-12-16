ኀብረተሰቡ የደረሱ ሰብሎችን በወቅቱ በመሰብሰብ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ጉዳት እንዳያደርስ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 7/2015 ህብረተሰቡ የደረሱ ሰብሎችን በወቅቱ በመሰብሰብ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ጉዳት እንዳያደርስ መጠንቀቅ እንዳለበት የብሔራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ አሳሰበ፡፡
በኤጀንሲው የረዥም ጊዜ ትንበያና ትንተና ዴስክ ኃላፊ ሙሉዓለም አበራ ለኢዜአ እንደተናገሩት ከሰሞኑ በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍሎች ወቅቱን ያልጠበቀ መጠነኛ ዝናብ ተከስቷል፡፡
በኢትዮጵያ እየጣለ ያለው ዝናብ ቀጣይነት እንደማይኖረው ትንበያዎች ቢያሳዩም ተለዋዋጭ ከሆነው የአየር ንብረት ጋር ተያይዞ ድንገተኛ ዝናብ ሊከሰት ይችላል ብለዋል፡፡
ለአብነትም በጉራጌ ዞን ቦኢ አካባቢ፤በስልጤ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች እንዲሁም በአንዳንድ የሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ወቅቱን ያልጠበቀ መጠነኛ ዝናብ መከሰቱን አንስተዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት እየጣለ ያለው ዝናብ ቀጣይነት የሌለው ቢሆንም፤ በበጋ ወቅት የሚከሰት ያልተጠበቀ ዝናብ ሊኖር ስለሚችል ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡
በተለይም በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት መጠነኛ ዝናብ ሊጥል ስለሚችል ህብረተሰቡ የደረሱ ሰብሎችን መሰብሰብ፣ የተከማቹትን በዝናብ መከለያ መሸፈንና የተሰበሰቡትን ወደ ጎተራ ማስገባት እንደሚገባም አሳስበዋል፡፡
ህብረተሰቡ የብሔራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ የሚሰጣቸውን ትንበያዎች በመከታተል ምክረ ሀሳቦችን ገቢራዊ ማድረግ እንዳለበትም እንዲሁ፡፡