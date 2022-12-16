በመዲናዋ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎችን ያሳተፈ የበጋ በጎ ፈቃድ አገልግሎት እየተሰጠ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 7/2015 በመዲናዋ ከ200 ሺህ በላይ በጎ ፈቃደኞችን ያሳተፈና ከሶስት ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የመንግስት ወጪ ማስቀረት የሚችል ስራ እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ።
የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የህብረተሰቡን የእርስ በእርስ ግንኙነት እንዲጠናከርና የመረዳዳትና የመደጋገፍ እሴቶች እንዲዳብሩ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው።
በከተማው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በኮሚሽን ደረጃ በአንድ ተቋም አገልግሎት መስጠት ከጀመረ አራት ዓመታትን አስቆጥሯል።
በመዲናው በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በርካታ ሰው ተኮር አገልግሎቶች ተከናውነው ሰፊ ለውጦች መመዝገባቸውና በበጋ በጎ ፈቃድ አገልግሎትም አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑ ተጠቅሷል።
የኮሚሽኑ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማስተባበሪያ ዳይሬክተር ዳዊት ሙሉጌታ ለኢዜአ እንደገለጹት በመዲናው በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በተለይ ሰው ተኮር በሆኑ ዘርፎች በርካታ ድሎች እየተመዘገቡ ነው።
ተቋሙም በተያዘው በጀት ዓመት በበጋ በጎ ፈቃድ አገልግሎት በሰባት ዋና ዋና መርሃ-ግብሮች ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ከ246 ሺህ በላይ በጎ ፈቃደኞችን በማሳተፍና የተለያዩ መርሃ ግብሮች በማከናወን ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ የመንግስት ወጪን ለማስቀረት የሚያስችሉ ስራዎች ማከናወን መጀመራቸውን አስረድተዋል።
በተጨማሪም በበጋው መርሃ-ግብር ሶስት ሺ የሚጠጉ የአረጋውያንና የአቅመ ደካማ ቤቶችን በከፊልና ሙሉ ለሙሉ ለማደስ ታቅዶ በታሰበው ልክ እየተከናወነ መሆኑንም ነው የገለጹት።
ሰርተው መመገብ የማይችሉ አረጋውያንና ለችግር ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመለየትም ከሆቴሎችና ከተቋማት ጋር ትስስር በመፍጠር 342 ሺ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉ ተገልጿል።
የተለያዩ የህክምና ተቋማት ከፍለው መታከም ለማይችሉ 390 የህብረተሰብ ከፍሎች የነጻ የህክምና አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን አብራርተዋል።
በተጨማሪም በክረምት የተተከሉ ከ15 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን በበጋው ወቅትም በበጎ ፈቃደኞች እንክብካቤ እንዲያገኙ በማድረግ ጽድቀታቸውን እየተከታተሉና እየተንከባከቡ እንደሚገኙም ገልጸዋል።
በቀጣይም የበጎፈቃድ አገልግሎት ተግባር ወጥነት ባለው መልኩ እንዲከናወን ብሔራዊ የበጎ ፈቃድ ፓሊሲ እየተዘጋጀ መሆኑን አንስተዋል።
የበጋ በጎ ፈቃድ አገልግሎት መርሃ-ግብር “በጎ ፈቃደኝነት ለማህበራዊ መስተጋብር” በሚል መሪ ቃል እየተከናወነ ሲሆን መርሃ ግብሩ ከጥቅምት 1 ጀምሮ እስከ ግንቦት 30/2015 ዓ.ም ለ8 ወራት የሚቆይ ይሆናል።