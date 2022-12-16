በውሃ ዲፕሎማሲና ኮሚዩንኬሽን ዘርፍ የሚታዩ ክፍተቶችን ለመቅረፍ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በቅንጅት መሰራት ይገባል

አዳማ ታህሳስ 07/2015(ኢዜአ) ኢትዮጵያ በውሐ ሀብት ፍትሐዊ ተጠቃሚ እንድትሆን ብሎም በውሃ ዲፕሎማሲና ኮሚዩንኬሽን ዘርፍ የሚታዩ ክፍተቶችን ለመቅረፍ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በቅንጅት መሰራት እንደሚገባ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢታፋ ገለፁ።
ሰባተኛው የውሃ፣ የውሃ ዲፕሎማሲና ኮሚዩኒኬሽን ፎረም በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ አዘጋጅነት እየተካሄደ ነው።
በመርሐግብሩ ንግግር ያደረጉት የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢታፋ ኢትዮጵያ የውሃ ማማ መሆኗን የሚረጋግጡ ስራዎችን በስፋት ማከናወን አለብን ብለዋል።
ሀብቱን በማልማት ለግብርና እንዲሁም ለሰውና ለእንስሳት መጠጥ በበቂ ሁኔታ መጠቀም ይገባል ያሉት ሚኒስትሩ በአሁኑ ወቅት መስኖን በመጠቀም እየተከናወነ ያለው ስራ ሰፊውን ለም መሬት ወደ ምርት ለማስገባት ያስችላል ሲሉ ገልጸዋል።
በተለይም አነስተኛና መካከለኛ ግድቦችን ጨምሮ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ግድቦች እየተገነቡ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ሀብታሙ፤ የህዳሴ ግድብም ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ያላትን ተፈጥሯዊ መብት እውን ባደረገ መልኩ እየተከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል ።
በዚህም የታችኞቹን ተፋሰስ አገራት ከጎርፍና ከውሃ ብክነት በመታደግ ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጥ መሆኑን ነው የገለጹት።
ኢትዮጵያ ያላትን የውሃ ሀብት በአግባቡ ለመጠቀምና ተፈጥሯአዊ እውነታውን ለአም አቀፍ ማኅበረሰብ በማስረዳት ረገድ አሁንም በኮሚዩኒኬሽንና ዲፕሎማሲ ስራ ላይ ውስንነቶች መኖራቸውን አንስተዋል።
በተለይም በውሃው መስክ ያለውን የተዛባ ዝንባሌና አረዳድ እንዲስተካከል ከመስራት አንፃር በውሃ ዲፕሎማሲና ኮሚዩንኬሽን ስራ ላይ በቅንጅት መሰራት ይገባል ብለዋል።
ከዲፕሎማሲያዊና ኮሚዩኒኬሽን ስራ በተጓዳኝ ዩኒቨርሲቲዎች በሳይንሳዊ ምርምርና ጥናት የውሃ ሀብት ዘርፉን ልማት ሊያግዙ እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል ።
የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ለሚ ጉታ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው የውሃ ሀብት ልማት ምርምርና ምህንድስና ላይ የሶስተኛ ድግሪ ፕሮግራም ቀርፆ እያስተማረ መሆኑን ተናግረዋል።
በፎረሙ ላይ በኢትዮጵያ የውሃ ዘርፍ ልማትና የሀብቱ አጠቃቀም ላይ የተከናወኑ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት እንደሚካሄድባቸው ተመልክቷል።
በመድረኩ በውሃና ኢነርጂ ዘርፍ የሚሰሩ ምሁራን፣ የሃይድሮ ዲፕሎማሲና ኮሚዩኒኬሽን ምሁራን፣ የህዳሴ ግድብ የድርድር ሂደት ተሳታፊ ምሁራንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።