በአማራ ክልል ከተሞች የመኖሪያ ቤት ችግርን ለማቃለል በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ የግንባታ ስራ እየተካሄደ ነው

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሣሥ 7 ቀን 2015 በአማራ ክልል ከተሞች የሚስተዋለውን የመኖሪያ ቤት አቅርቦት ችግር ለማቃለል ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ የግንባታ ስራ እየተካሄደ መሆኑን የክልሉ ቤቶች ልማት ድርጅት አስታወቀ።
የቤት ግንባታው ከልማዳዊ የህንፃ አሰራር በመውጣት አፓርታማዎችን በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ የሚያስችል መሆኑን የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አበረ ሙጨ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ይህም ግንባታዎችን ወደ ጎን ከመለጠጥ ይልቅ ወደ ላይ ከፍታቸውን በመጨመር በከተሞች የሚስተዋለውን የመሬት አቅርቦት ችግር ለማቃለል በሚያስችል አግባብ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም በባህር ዳር ከተማ 1 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር በሆነ በጀት ሁለት ባለ 13 ፣ ሁለት ባለ 14 ወለል ያላቸው አፓርታማዎችን የመገንባት ስራ እየተካሄደ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል።
“”አሉሙኒየም ፎርም ወርክ” በተባለ ቴክኖሎጂ እየተገነቡ ያሉት እነዚህ አፓርታማዎች በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ አጠናቆ ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።
በተመሳሳይም በጎንደርና ደሴ ከተሞች የመኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት ዲዛይንና ፕላን ተሰርቶ መጠናቀቁን አስረድተዋል።
የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አስማማው ታደለ በበኩላቸው፤ በከተማዋ የመኖሪያና የንግድ ቤት ጠያቄዎችን ፍላጎት ለመመለስ የሚያስችሉ የግንባታ ስራዎች እየተካሄዱ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ግንባታቸው ቀደም ሲል የተጀመሩ 154 ደንበኞችን ማስተናገድ የሚችሉ ሁለት ባለ 7 ወለል አፓርታማዎች ከአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ በማጠናቀቅ ለማስረከብ ዝግጅት መደረጉን ጠቅሰዋል።
”በባህር ዳር ከተማ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እየተገነቡ ያሉ አራት አፓርታማዎች ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አፈጻጸማቸው 20 በመቶ ማድረስ ተችሏል” ያሉት ደግሞ በከተማዋ እየተገነባ ያለው አፓርታማ ፕሮጀክት ማናጀር ኢንጅነር ሙሉቀን ምትኩ ናቸው።
ከሁለት እስከ አራት መኝታ ክፍል ያላቸውና 200 አባወራዎችን ማስተናገድ የሚችሉት የመኖሪያ ቤት አፓርታማዎቹ ግንባታ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃሉ ብለዋል።
“ኦቪድ” በተሰኘ ተቋሯጭ ድርጅትና በፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አማካሪነት እየተገነቡ ያሉት የመኖሪያ ቤት አፓርታማዎች ጥራታቸውን ጠብቀውና በታቀደላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አማካሪ መሀንዲስ አንዱዓለም ጎርፉ ፤ “በባህር ዳር ከተማ እየተገነቡ ያሉት የመኖሪያ ቤት አፓርታማዎች በጥራትና በፍጥነት በማጠናቀቅ በሌሎች ከተሞች ለሚገነቡት አርአያ እንዲሆኑ ታስቦ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
እየተገነቡ ያሉት አፓርታማዎች በከዚህ ቀደም ተሞክሮ ውጤታማ መሆናቸው በተረጋገጡ ቴክኖሎጂ እንደሆነም አመልክተዋል።
የአማራ ክልል ቤቶች ልማት ድርጅት አገልግሎት እየሰጡ ያሉ 3ሺህ 600 የመኖሪያና የንግድ ቤቶችን እያስተዳደረ እንደሚገኝ ከድርጅቱ የተገኘው መረጃ ያሳያል።