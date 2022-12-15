በኦሮሚያ ክልል በአምስት ወራት ውስጥ ከ744 ሺህ በላይ ዜጎች የስራ ዕድል ማግኘታቸው ተገለጸ

ጅማ (ኢዜአ) ታህሳስ 06/2015 በኦሮሚያ ክልል በአምስት ወራት ውስጥ ከ744 ሺህ በላይ ዜጎች የስራ ዕድል ማግኘታቸውን የክልሉ የስራ እድል ፈጠራ እና ክህሎት ቢሮ አስታወቀ።
በጅማ ከተማ የኦሮሚያ ክልል የስራ እድል ፈጠራና ክህሎት ዘርፍ የአምስት ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ እየተካሄደ ነው።
የክልሉ የስራ እድል ፈጠራና ክህሎት ቢሮ ሀላፊ አቶ ማቲዮስ ሰቦቃ እንደገለጹት ባለፉት አምስት ወራት ብቻ ከ744 ሺህ በላይ ዜጎችን ወደ ስራ ማስገባት ተችሏል ብለዋል።
በ2015 የበጀት አመት ለ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሰዎች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ማቲዮስ የስራ ዕድሉ የተፈጠረው በማሕበር በመደራጀትና በቅጥር መልኩ መሆኑን ገልጸዋል።
በኢንተርፕራይዝ ከተደራጁት ማህበራት መካከል 50 በመቶ የሚሆኑት በግብርና፣ 12 ነጥብ 5 በመቶ የሚሆኑት በማእድን ማውጣትና 18 በመቶ ደግሞ በአገልግሎት ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው ብለዋል።
በተጨማሪም 6 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ በግንባታና በማኑፋክቸሪንግ እንዲሁም 12 ነጥብ 5 በመቶ በንግድ ዘርፍ የተሰማሩ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
እንደ አቶ ማቲዮስ ገለጻ ዛሬ የተጀመረው የግምገማ መድረክ ዓላማ በስራ ዕድል ፈጠራ የተገኙ መልካም አጋጣሚዎችን ለማስፋት ነው።
ከዚህም አልፎ በክልሉ ያሉትን ዕድሎች ወደ ስራ የመቀየር ክህሎትን ለማዳበርና የትምህርት ተቋማትም በዚህ ላይ እንዲያተኩሩ ለማስቻል ነው ብለዋል።
በኦሮሚያ ክልል በምክትል ፕሬዝደንት ማዕረግ የከተማ ክላስተር አስተባባሪ አቶ መስፍን መላኩ በበኩላቸው ወጣቶች የመንግስትን ስራ የሚጠብቁ ሳይሆን በራሳቸው ስራ መፍጠር አለባቸው ብለዋል።
ወጣቶች ስራ ሳይንቁ ያገኙትን አጋጣሚ ተጠቅመው የራሳቸውን ካፒታል የማሳደግ ባህል ማዳበር አለባቸው ያሉት አቶ መስፍን የስራና የቁጠባ ባህላቸውን ማሳደግ እንደሚኖርባቸው አመልክተዋል።
እራሳቸውን ለመለወጥ የሚጥሩ ወጣቶች ወደ ስራ መግባት እንዲችሉ የክልሉ መንግስት የሚጠበቅበትን ሁሉ እንደሚወጣም ተናግረዋል።
ከዛሬ ጀምሮ ለአራት ቀናት በሚቆየው መድረክ ተሳታፊ የኢንተርፕራይዝ ማህበር አባላት ልምድ እንደሚለዋወጡ ይጠበቃል ተብሏል።
በምክትል ፕሬዝደንቱ የተመራ ቡድን በጅማ ከተማ የተዘጋጀውን የባዛርና ኢግዚቢሽን ጎብኝቷል።