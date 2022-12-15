ጅማ ዩኒቨርሲቲ በግብርና ምርምር ስራዎች ማበርከት ያለበትን አስተዋጽኦ እንዲወጣ ምክር ቤቱ አሳሰበ

ጅማ (ኢዜአ) ታህሳስ 06/2015 ጅማ ዩኒቨርሲቲ በግብርና ምርምር ስራዎቹ የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደር እና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከተጠሪ ተቋማቶቹ ጋር በመሆን በዩኒቨርሲቲው የግብርና ምርምር ስራዎች ዙሪያ የመስክ ጉብኝት አድርጓል።
የቋሚ ኮሚቴው አባልና የቡድኑ አስተባባሪ አቶ ደረጄ ደበላ፤ ዩኒቨርስቲው በዚህ ረገድ የረጅም ዓመት ልምድ ቢኖረውም የሚጠበቅበትን ያህል እየሰራ አለመሆኑን አንስተዋል።
ለምርምር ስራዎች የሚውሉ አንዳንድ ግዢዎች እንኳን በታዘዘው መሰረትና የጥራት ደረጃውን የጠበቀ አለመሆኑን የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ማየታቸውንና በተፈለገው መሠረት ያልተፈጸሙ ግዢዎች በጀትም መመለስ እንደነበረበት አንስተዋል።
ግዢውን የሚፈጽም አካል ተጠያቂ የሚሆንበትን አሰራር መዘርጋት እንደሚገባ በማንሳት ዩኒቨርሲቲው ከግዢዎቹ የሚረከብበትን የቴክኒክ ባለሙያ መመደብና የ’ፕሪፎርማ’ ግዢን በመቀነስና ህጋዊ የግዢ ሂደቶችን መከተል እንዳለበትም አሳስበዋል።
ለምርምር የሚያግዙ የቤተሙከራ መሳሪያዎች የግዢ ሂደቶች ከሶስት እስከ አራት ዓመት እየፈጀባቸው መሆኑም ተገቢ አለመሆኑን ጠቁመዋል።
የምርምር መሰረተ ልማት ማስፋፊያን በተመለከተም በ2002 ዓ.ም የተጀመረው የእንሰሳት ህክምና ቤተ ሙከራ እና ሆስፒታል እስካሁን እንዳልተጠናቀቀ ገልጸው ፈጣን እልባት ማግኘት እንዳለበትም ነው ያሳሰቡት።
በሌላ በኩል ዩኒቨርሲቲው ለምርምር ማእከልነት በያዘው 90 ሄክታር መሬት ላይ መስራት የሚገባውን ያህል የምርምር ስራ እየሰራ አለመሆኑን ገልጸው ይህ ሁኔታም መቀየር እንዳለበት አመልክተዋል።
አቶ ደረጄ አክለውም ተጀምረው ያልተጠናቀቁ የምርምር የመሰረተ ልማት ስራዎችን በማስቀጠል እንዲሁም የምርምር ማእከላትን በትኩረት በመምራት በኩል ትኩረት መስጠት እንደሚገባም ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው አርሶ አደሩን በተመረጡ የፍራፍሬ ተክሎችና የእንስሳት ዝርያዎች ተጠቃሚ ባደረጉ ስራዎቹ በቋሚ ኮሚቴው አበረታች ስራዎች በመሆናቸው እውቅና የሚገባቸው መሆኑን ተናግረዋል።
የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጀማል አባፊጣ በበኩላቸው የተነሱት ጉድለቶችና አሰተያየቶች ዩኒቨርሲቲው ለሚያከናውናቸው ስራዎች እንደ ግብአት የሚጠቅሙና ለተሻሉ ስራዎች የሚያነሳሱ ናቸው ብለዋል።
በመሆኑም ዩኒቨርሲቲው በግብርና ዘርፍ ውጤታማ የምርምር ስራዎችን እየሰራ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በቁርጠኝነት እንደሚሰራም ገልጸዋል።
ዩኒቨርስቲው በተለይም ከግዢ ጋር የተያያዙ አሰራሮች ላይ የማስተካከያ እርምጃ እንደሚወስድ ተናግረዋል።