የወረቀት ህትመትና ማሸጊያ ቴክኖሎጂ አውደ ርዕይ ሊካሄድ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 6/2015 የወረቀት ህትመትና ማሸጊያ ቴክኖሎጂ አውደ ርዕይ በአዲስ አበባ ሊካሄድ ነው።
አውደ ርዕዩ በስካይ ላይት ሆቴል ከታህሳስ 11 እስከ 13/2015 ዓ.ም ለሦስት ቀናት ይካሄዳል ተብሏል።
በአውደ ርዕዩ ላይ ከ40 በላይ የዘርፉ ኩባንያዎችና ከ3 ሺህ በላይ ጎብኚዎች እንደሚሳተፉ ተገልጿል።
በኢትዮጵያ የህትመትና የወረቀት ቴክኖሎጂ ዕድገት ከምስራቅ አፍሪካ አገራት ፈጣን እድገት በማስመዝገብ ላይ መሆኑ ተገልጿል።
የፍጆታ ምርቶች ገበያ፣ የውጭ ማስታወቂያዎች፣ የመለያ ምልክቶችና ዲጂታል ማሳያዎች እንዲሁም የዘርፉ ኢንዱስትሪዎች ማበብ ለእድገቱ አስተዋጽዖ ማድረጋቸው ተገልጿል።
በኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የጎማና ፕላስቲክ ዳይሬክተር ዶክተር ዮናስ አባተ ከውጭ ይገቡ የነበሩ የምርት መለያዎችና የሕትመት ግብዓቶችን በአገር ውስጥ ለማምረት የሚያስችል አቅም እየተፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል።
የሕትመት ኢንዱስትሪው ያሉበትን የቴክኖሎጂ ክፍተቶች ለመቅረፍ ለሕትመት ዘርፉ ሥርዓተ ትምህርት ተዘጋጅቶ በቴክኒክና ሙያ ደረጃ ሥልጠና እየተሰጠ መሆኑን አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ ዘርፉ እያደገ መምጣቱን ተከትሎ ዓለም የደረሰበትን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም የሚያስችል አቅም ያላቸው ብቁ ባለሙያዎችን በማፍራት ረገድ አበረታች ጅምሮች እየታዩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
አሁን ላይ በውጭ ይታተሙ የነበሩ የምርት መለያዎች፣ ማሸጊያ ወረቀትና ላስቲክ ላይ የሚደረጉ ሕትመቶች በአብዛኛው በአገር ውስጥ እየተሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
አውደ ርዕዩ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ በጎ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውና እሴት የተጨመረባቸውን ምርቶች ወደ ዘርፉ ለማስገባት አስተዋጽኦ እንዳለውም ገልጸዋል።
የሕትመት ኬሚካልና ቀለሞችን በአገር ውስጥ ምርት ለመተካት አውደ ርዕዩ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል የሚል እምነት እንዳላቸውም ጠቁመዋል።
የአውደ ርዕዩ አዘጋጅ ፕራና ኤቨንትስ ማኔጅንግ ዳይሬክተር አቶ ነብዩ ለማ በበኩላቸው ኤክስፖው በሕትመትና በማሸጊያ ቴክኖሎጂዎች የሚታዩ ክፍተቶችን በመለየት መፍትሔ ጠቋሚ መሆኑን ገልጸዋል።
አውደ ርዕዩ በአገሪቱ ያለውን የህትመትና የማሸጊያ ቴክኖሎጂዎችን የሚያስተዋውቅና በዘርፉ ያሉ ክፍተቶችን በማሳየት ባለኃብቶች በዘርፉ መዋዕለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ያግዛል ሲሉም ገልጸዋል።