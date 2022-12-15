በምዕራብ አርሲ ዞን ሲራሮ ወረዳ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የአምስት ሰዎች ህይወት አለፈ

ሻሸመኔ (ኢዜአ) ታሕሳሰ 6/2015 በምዕራብ አርሲ ዞን ሲራሮ ወረዳ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የአምስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ።
በዞኑ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ሃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ጎሴ ዴኮ ለኢዜአ እንደገለጹት አዳጋው የደረሰው ንጋት 11 ሰዓት ሲራሮ ወረዳ ‘ሎኬ’ በተባለ ስፍራ ነው።
የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3 B 30251 አ.አ የሆነ አይሱዙ የጭነት ተሽከርካሪ ከሲራሮ ወረዳ ድንች ጭኖ ወደ ሻሸመኔ በመጓዝ ላይ እያለ ‘ሎኬ’ በተባለ ስፍራ መገልበጡን ገልጸዋል።
ተሽከርካሪው በጫነው ድንች ላይ 15 ሰዎች ጭኖ ሲጓዝ እንደነበረ ገልጸው በአደጋው የአምስት ሰዎች ህይወት ወዲያውኑ ማለፉን ተናግረዋል።
ቀሪዎቹ ላይ መጠነኛ ጉዳት ማጋጠሙንና የአደጋው መንስኤ እየተጣራ መሆኑን የገለጹት ዋና ኢንስፔክተር ጎሴ ከአደጋው በኋላ አሽከርካሪው መሰወሩን ጠቁመዋል።
በዞኑ የተሽከርካሪ አደጋ በተደጋጋሚ እየተከሰተ መሆኑን የጠቀሱት ዋና ኢንስፔክተሩ፣ አሽከርካሪዎች ተገቢ ባልሆነ መልኩ ሰዎችን ከማሳፈር መቆጠብና ተሳፋሪዎችም ለራሳቸው አስፍላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል።