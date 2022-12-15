በኢትዮጵያ ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍል ከ26 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች በመማር ላይ ናቸው- ትምህርት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 6 ቀን 2015 በኢትዮጵያ ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍል ባለው የትምህርት እርከን የሚገኙ ተማሪዎች ቁጥር ከ26 ሚሊዮን በላይ መድረሱን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩትና ከእንግሊዝ ካምብሪጅድ ዪኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ከ2017 እስከ 2022 በኢትዮጵያ ትምህርት ስርአት በመጡ ለውጦች ዙሪያ የተዘጋጀ አውደ ጥናት እየተካሄደ ነው።
በትምህርት ስርአቱና በመጡ ለውጦች ላይ የተደረገ የጥናት ውጤት በቀረበበት በዚህ መድረክ ላይ የትምህርት ሚኒስትር ዲኤታ ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ በትምህርት ስርአቱ ላይ ጥራትን ለማምጣት እየተደረጉ ያሉ ለውጦችን አሰረድተዋል።
እንደ ሚኒስትር ዲኤታው ገለጻ፤ በትምህርት ተደራሽነት ላይ በተከናወነ ስራ በአሁኑ ወቅት ከቅድመ መደመኛ እስከ 12 ክፍል በአጠቃላይ በትምህርት ገበታ ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ቁጥር ከ26 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ደርሷል።
በተመሳሳይ የመምህራን ቁጥር ከ700 ሺህ በላይ መሆኑንና ከ43 ሺህ በላይ ትምህርት ቤቶች የትምህርት አገልግሎት እየሰጡ እንደሚገኙም ጠቁመዋል።
ከተማሪ፣ መምህራን እንዲሁም ትምህርት ቤቶች ቁጥር ጋር አብሮ የሚሄድ የትምህርት ጥራትን ለማምጣት በርካታ ስራ እንደሚጠይቅ ገልጸው፤ ሁሉም የሚመለከተው አካል የድርሻውን መወጣት እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሀና በበኩላቸው ኢትዮጵያ በትምህርት ስርዓቱ ላይ ጥራት ለማምጣት እያከናወነች ላለው ተግባር ዩኒቨርሲቲው የሚጠበቅበትን ሚና እንደሚወጣ አረጋግጠዋል፡፡
ከአገር ውስጥና ከውጭ ምርምር ተቋማት ጋር እያደረገ ያለውን ትብበር አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስረድተዋል።