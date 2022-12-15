በጎ ፈቃደኝነት ወጥነት ባለው መልኩ ለመከወን የፖሊሲ ማዕቀፍ አየተዘጋጀ ነው

አዲስ አበባ /ኢዜአ/ ታህሳስ 6/2015 የበጎ ፈቃደኝነት ተግባርን ወጥነት ባለው መልኩ ለመከወን የፖሊሲ ማዕቀፍ እየተዘጋጀ መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
ዓለም አቀፉ የበጎፈቃደኞች ቀን “በጎፈቃደኝነት ለአብሮነት” በሚል መሪ ሃሳብ በአዳማ እየተከበረ ይገኛል።
የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ሙና አህመድ፤ በመድረኩ ላይ እንዳሉት የበጎፈቃደኝነት ተግባር ወጥነት ባለው መልኩ ለመከወን የፖሊሲ ማዕቀፍ መቅረጽ ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
የበጎፈቃደኝነት ተግባር ከኢትዮጵያውያን ልማድ፣ ባህልና ወግ ጋር በእጅጉ የተቆራኘ መሆኑን ጠቅሰው፤ ይህን በሚፈለገው ልክ ለመጠቀም ተጨማሪ ሥራዎች ያስፈልጋሉ ነው ያሉት።
በመሆኑም የበጎፈቃደኝነት ተግባር ወጥነት ባለው መልኩ እንዲከናወን ብሔራዊ የበጎፈቃድ ረቂቅ ፓሊሲ እና የዜግነት አገልግሎት አዋጅ ሰነዶች ተዘጋጅተው ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል።
በዛሬው እለትም የተዘጋጀው ምክክር የዚሁ አካል ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታዋ በሰነዶቹ ላይ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች፣ ወጣቶችና ሌሎችም በተገኙበት ውይይቱ ቀጣይነት ይኖረዋል ብለዋል።
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ዋና ዳይሬክተር ጂማ ዲልቦ፤ በጎፈቃደኝነት የሰብዓዊነትን መርህ መሰረት አድርጎ የሚከናወን መልካም ተግባር በመሆኑ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል።
የሀገሪቱን ዘለቄታዊ ማህበራዊ መስተጋብር ለማጠናከርና ልማትን ለማፋጠን የማይተካ ሚና ይኖረዋል ሲሉም ተናግረዋል።