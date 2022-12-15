ሆስፒታሉ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባው የቀዶ ህክምና ማዕከል ለአገልግሎት በቃ

ሶዶ (ኢዜአ) ታህሳስ 06/2015 የወላይታ ሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታል ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባው የማስፋፊያ የቀዶ ህክምና ማዕከል ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ።
ሆስፒታሉ ባለፉት ሁለት ዓመታት ሲያካሂደው የቆየውን የቀዶ ህክምና የማስፋፊያ ማዕከል ግንባታ አጠናቆ ነው ለአገልግሎት ክፍት ያደረገው።
ማዕከሉን መርቀው ለአገልግሎት ክፍት ያደረጉት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የከተማና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ይገዙ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት መንግስት የጤና ተቋማትን ለህብረተሰቡ ተደራሽ የሚያደርጉትን አካላት ጥረት ያግዛል።
የሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታልም በዚህ ረገድ በህክምና አገልግሎቶቹ ዘመኑን በዋጀ መልኩ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ እንደሚገኝ ጠቁመው፤ ይህ ጥረቱ ሊበረታታ ይገባል ነው ያሉት።
ሆስፒታሉ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ የህክምና አገልግሎቶች በሀገር ውስጥ እንዲሰጡ ከማድረግ ባለፈ ከአጎራባች ሀገራት ጭምር መጥተው ህክምና እንዲወስዱ በማድረግ ኢትዮጵያ የሜዲካል ቱሪዝም መዳረሻ እንድትሆን የተቀመጡ ግቦች ከማሳካት ረገድ እያካሄደ ያለውን ተግባር ሊጠናከር ይገባል ብለዋል።
መንግሥት የጤና ዘርፉን ሽፋን በማሳደግ ተቋማቱን የማጠናከር ተግባር ይደግፋል ያሉት አቶ ተስፋዬ በዘርፉ እየታዩ የመጡ ለውጦችና ሽግግሮችን ሌሎችም በዘርፉ በስፋት ሊሰማሩ እንደሚገባ ተናግረዋል።
የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ኤፍሬም ገብረ ስላሴ በበኩላቸው ሆስፒታሉ የሚሰጠውን የህክምና አገልግሎት ከፍ ለማድረግ ባለፉት ሁለት ዓመታት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የማስፋፊያ ግንባታ ሲያካሂድ መቆየቱን ገልጸዋል።
ግንባታው ተጠናቆ ዛሬ ለአገልግሎት ክፍት የተደረገው የቀዶ ህክምና ማዕከል የማስፋፊያ ግንባታ የአገልግሎት ተደራሽነቱን 35 በመቶ ከፍ እንደሚያደርገውም አክለዋል።
ባለፈው ዓመት ከ7 ሺህ በላይ የቀዶ ጥገና ህክምና መሰጠቱን ጠቅሰው የማዕከሉ ግንባታም የህብረተሰቡን የህክምና አገልግሎት ፍላጎት ለማርካት ጉልህ ድርሻ ያለው መሆኑን አመልክተዋል።
ሆስፒታሉ የአገልግሎት አሰጣጡን ይበልጥ ለማስፋፋት በ50 ሚሊዮን ብር የመምህራንና የሰልጣኝ ሀኪሞች መኖሪያ ግንባታ መጀመሩንም ገልጸዋል።
ይሄም ሆስፒታሉ የህክምና አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር የህክምና ትምህርታቸውን ለሚከታተሉት ማስተማሪያ ጭምር በመሆኑ የቅበላ አቅሙን ያሳድጋል ብለዋል።
የማዕከሉ መገንባት በሆስፒታሉ የሚሰጡ የድንገተኛ አደጋዎች ህክምና ጨምሮ በርካታ ህክምናዎችን በተሻለ ጥራትና ፍጥነት ተደራሽ ለማድረግ ያስችላል ያሉት ደግሞ በሆስፒታሉ የአጥንት ህክምና ባለሙያ ዶክተር ሳምሶን ቱሌ ናቸው።
ማዕከሉ ደረጃውን የጠበቀ የህክምና እቃዎችንም ያካተተ መሆኑና የቀዶ ህክምና ክፍሎችም በእጥፍ መጨመሩ አገልግሎቱን በተሻለ ጥራት እንዲሰጥ ያስችለዋልም ብለዋል።
የሆስፒታሉ የማስፋፊያ ግንባታ ማዕከል ምረቃ መርሃ ግብር ላይ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽ ቢሮ ሃላፊው አቶ ተስፋዬ ይገዙ፣ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት የስራ ሃላፊዎችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል።