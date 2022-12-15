በክልሉ በዘንድሮ የበጋ ወራት 310 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ይሰራል

ደሴ ታህሳስ 06/2015 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በበጋው ወራት በ310 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራ ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ፡፡
የቢሮው ምክትል ኃላፊ ዶክተር አልማዝ ጊዜው እንዳሉት የዘንድሮውን የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራ ውጤታማ ለማድረግ ካለፉት ዓመታት ተግባራት ልምዶች ተቀምረዋል፡፡
የተሻለ ግንዛቤ በመፍጠር ህብረተሰቡ በባለቤትነት ስራውን እራሱ እንዲመራው እንደሚደረግ የጠቆሙት ምክትል ሃላፊዋ፤ ቀደም ሲል በተሰሩና ተጨባጭ ውጤት በተገኘባቸው የልምድ ልውውጥ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል፡፡
የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ የሃገራችን ቁልፍ አጀንዳ በመሆኑም ለልማቱ ውጤታማነት ህብረተሰቡ እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ በንቃት በመሳተፍ ውጤታማነቱን በተግባር እንዲያረጋግጥ አሳስበዋል፡፡
በክልሉ ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃና አጠቃቀም ዳይሬክተር አቶ እስመልአለም ምህረት በበኩላቸው ዘንድሮ በ8 ሺህ 500 በተመረጡ ተፋሰሶች ላይ 310 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ልማቱ ይከናወናል ብለዋል።
ወደ ስራው ለመግባትም በየደረጃው የባለሙያ ስልጠናና የልማት መሳሪያ ልየታ እየተከናወነ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
ልማቱ ከመጪው ጥር ወር 2015 ዓ.ም አጋማሽ ጀምሮ የሚከናወን ሲሆን ልማቱም ህዝቡን በማሳተፍ ለተከታታይ ከ20 እስከ 25 ቀናት እንደሚከናወን ተናግረዋል።
በዚሁ የበጋ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ስራም ከ4 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍል ይሳተፋል ተብሎ እንደሚጠበቅም አስታውቀዋል።
የልማት ስራ በሚከናወንባቸው ተፋሰሶችና ሌሎች አካባቢዎችም 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል መታቀዱንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
በዘንድሮው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራ 41 ሺህ ሄክታር መሬት ለማልማት ቅደመ ዝግጅት መደረጉን የተናገሩት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አህመድ ጋሎ ናቸው፡፡
ስራውን የተሻለ ለመተግበር ከ50 ሺህ በላይ ቀያሽ አርሶ አደሮች መለየታቸውን ጠቁመው፤ ስራውን በጥራት ለመስራትና ዘላቂ ለማድረግም በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
በዞኑ የበጋ ወራት የተፈጥሮ ሃብት ልማቱ በ1 ሺህ 331 ተፋሰሶች ላይ የሚከናወን ሲሆን ከ600 ሺህ በላይ ህዝብ ለማሳተፍ ከወዲሁ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም ገልፀዋል፡፡
ስራው በተከናወነባቸውና ተጨባጭ ለውጥ የተገኘባቸውን አካባቢዎች ህብረተሰቡ እያየ በራሱ ተነሳሽነት ወደ ልማቱ እየገባ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በአማራ ክልል ባለፈው ዓመት 320 ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት ላይ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራ መከናወኑን ከክልሉ ግብርና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡
ቢሮው “ክልላዊ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ማህበረሰብ አቀፍ ጥናት” በሚል ርዕስ ያስጠናውን ጥናት ትናንት በደሴ ከተማ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል፡፡
የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራው በቴክኖሎጂና በሳይንስ መታገዝ እንዳለበት ጥናቱ ማመልከቱንም ተዘግቧል።