የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከአሜሪካ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን እያደረጉት ያለው ውይይት በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ ተቋማት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክር ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታኅሳስ 06/2015 የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከአሜሪካ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን እያደረጉት ያለው ውይይት በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ ተቋማት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክር መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም የኢትዮጵያን ወቅታዊ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
አምባሳደር መለስ አለም እንዳሉት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የአሜሪካ ጉብኝትና የአሜሪካ አፍሪካ ስብሰባ ተሳትፎ የኢትዮጵያን ውጤታማ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ በጉልህ ያሳየ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያደረጓቸው ያሉት ውይይቶች ኢትዮጵያና አሜሪካ ያላቸውን የቆየ ወዳጅነትና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የበለጠ የሚያጠናክር መሆኑን ገልጸው የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የሰላም ግንባታና መልሶ መቋቋም እንደሚደግፉ ተናግረዋል።
በዚህም የዓለም ባንክ ከድህረ ጦርነት በኋላ ለሰላምና መልሶ ግንባታ 745 ሚሊዮን ዶላር የልማት ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ ባስመዘገበችው ስኬት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ሽልማት እንደተበረከተላቸው አስታውሰው የአረንጓዴ አሻራ መርሐ ግብርም የመላ አፍሪካውያን የጋራ ፕሮጀክት እየሆነ ነው ብለዋል።
በተጨማሪም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የአውሮፓ ህብረት ተወካዮችና አምባሳደሮች ጋር ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውንም ገልጸዋል።
አቶ ደመቀ የሰላም ግንባታ ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን ማስረዳታቸውንና የአውሮፓ ህብረትም ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት በማጠናከር ለሰላምና መልሶ ግንባታ ድጋፍ እንደሚያደርግ መግለጹን ጠቁመዋል።