በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚያግዙ መፍትሄ አመላካች ዘገባዎችን በስፋት እንሰራለን

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 5/2015 በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚያግዙ መፍትሄ አመላካች ዘገባዎችን በስፋት እንደሚሰሩ ከአካባቢው አገራት የተውጣጡ ጋዜጠኞች ተናገሩ።
የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ-መንግሥታት ባለሥልጣን (ኢጋድ) በሰላምና ጸጥታ ላይ የሚሰሩ ዘገባዎችን ለማጠናከር የሚረዳ የሚዲያ ጥምረት በዛሬው ዕለት መሥርቷል።
በምስረታው ላይ የተገኙት ጋዜጠኞች በአፍሪካ ሰላምና ጸጥታን ለማምጣት በሚደረገው ጥረት መገናኛ ብዙሃን የማይተካ ሚና እንዳላቸው አንስተዋል።
የኬንያ ሚዲያ ካውንስል የፕሬስ ነጻነትና ሥነ-ምግባር ሃላፊ ዲናህ ኦንዳሪ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በርካታ የሠላምና የጸጥታ ችግሮች የሚስተዋልበት አካባቢ መሆኑን ትናግራለች።
በአካባቢው ዘላቂ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በተለይም የመገናኛ ብዙሃን ትልቅ ሃላፊነት እንዳለባቸው በመናገር ሙያዊ ሃላፊነቷን ለመወጣት እንደምትሰራ ጠቁማለች።
በተለይም መፍትሄ አመላካች ዘገባዎችን በመሥራት በአካባቢው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን የዘርፉ ባለሙያዎች አበክረው መሥራት እንደሚገባቸው ነው ያሳሰበችው።
ለዚህም የበኩሏን ሃላፊነት ለመወጣት ያላትን ዝግጁነት በመጠቆም።
የአፍሪካ የምርመራ ጋዜጠኞች ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተርና በኡጋንዳ የምርመራ ጋዜጠኛ ሰለሞን ሴሩዋንጃ በቀጠናው በሰላምና ጸጥታ ላይ የሚሰሩ ዘገባዎች መልዕክት የሚቀረጽበት መንገድ መስተካከል አለባቸው ብሏል።
ሂደቱን ማስተካከል ደግሞ በአፍሪካ ብሎም በቀጠናው ላይ የሚሰራጩትን የተሳሳቱ ትርክቶችን ለማስተካከልና ለማረም ወሳኝ ሚና እንዳለው ነው የጠቀሰው።
ከኢትዮጵያ የሪፓርተር ጋዜጣ ጋዜጠኛ አሸናፊ እንዳለ በበኩሉ የኢጋድ አባል አገራት በሰላምና ጸጥታ ላይ በተናጠል የሚሰሩትን ዘገባ በትብብር በመስራት ዴሞክራሲን እውን እንዲያደርጉ የጥምረቱ መመሥረት ከፍተኛ ፋይዳ አለው ብሏል።
የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሠታት ባለሥልጣን የሰላምና ጸጥታ ዘርፍ ዳይሬክተር ሲራጅ ፈጌሳ በአፍሪካ የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ አፍሪካውያን ጋዜጠኞች በሃላፊነትና በትብብር መሥራት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ለዚህ ደግሞ ኢጋድ በጀት በማፈላለግ፣ መረጃዎችን በማደራጀትና ሌሎች አጋሮችን የማስተባበርና የመምራት ሚና እንደሚጫወት አረጋግጠዋል።