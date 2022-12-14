አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታሀሳስ 5 ቀን 2015 የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና የሰላምና ጸጥታ ዘገባዎችን ማጠናከር የሚያስችል የመገናኛ ብዙሃን ጥምረት ተመሰረተ።
ጥምረቱን የመሰረተው የልማት በየነ መንግስታ ባለስልጣን (ኢጋድ) ሲሆን የማስጀመሪያ አውደ ጥናት ከኢጋድ አባል አገሮች የተውጣጡ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች፣ ተቆጣጣሪ አካላትና የሚዲያ ተወካዮች በተገኙበት በቢሸፍቱ ከተማ ተካሂዷል።
የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታ የሰላምና ጸጥታ ዘርፍ ዳይሬክተር ሲራጅ ፈርጌሳ ጥምረቱን ሲያስጀምሩ በቀጠናው በአሁኑ ወቅት በተለያየ መልኩ እያጋጠሙ ያሉ የደህንነት ስጋቶችን በትብብር ከመስራት አንጻር እድል ይፈጥራል ብለዋል።
መገናኛ ብዙሀን ማህበረሰብን በማንቃት፣ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን፣ ዘላቂ ልማት እንዲረጋገጥ፣ ግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ እና ቀጠናዊ ትስስር እንዲፈጠር በማድረጉ በኩል ትልቅ ሚና እንደሚጫወት አንስተዋል።
ለዚህም የተመሰረተው ጥምረት በቀጣናው የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ አንዱ ትልቅ እርምጃ እንደሆነ ጠቁመው አላማውን ለማሳካት ኢጋድ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል።
ጥምረቱ በኢጋድና በቀጣናው በሚገኙ መገናኛ ብዙሀን ሙያተኞች መካከል መዋቅራዊ ትብብርን በመፍጠር በሰላምና ጸጥታ ላይ ስራዎችን ለመስራት ያለመ ነው።
በአውደ ጥናቱ ከጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያና ሌሎች አባል አገሮች የተውጣጡ 25 የሚጠጉ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ተወካዮች የተሳተፉ ሲሆን የልምድ ልውውጦችን ለማድረግም እድል ፈጥራል።
በኢጋድ ቀጣና መገናኛ ብዙሀን በሰላም፣ ጸጥታና ልማት ጉዳዮች ላይ ያላቸው አስተዋጽኦ ላይም ውይይቶች ተደርገዋል።